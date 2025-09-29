قازاقستان يتالياعا مەتال بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يتالياعا مەتال بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ارتتىردى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ايتتى.
- 6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاۋار اينالىمىندا شيكىزات ەكسپورتىن الار بولساق، يتاليا ءبىرىنشى، ال شيكىزات ەمەس تاۋرالار ەكسپورتىندا ءۇشىنشى ورىندا تۇر. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز تەك قانا ساۋدا- ساتتىق ەمەس. ينۆەستيتسيالىق جاعىنان يتاليانىڭ ءىرى وندىرۋشىلەرىن ەكونوميكامىزعا شاقىرىپ، ولارمەن شيكىزات ەمەس قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى مينيستر اقوردادا باق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ول يتاليا قازاقستاننىڭ ءىرى تاۋار سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- 6 ايدىڭ قورىتىندىسىندا تاۋار اينالىمى 10,1 ميلليارد دوللار بولدى. ونىڭ ىشىندە 9,4 ميلليارد دوللار - ءول بىزدىڭ ەكسپورت. بيداي ەكسپورتىن ارتتىرۋ شارالارىن قابىلدادىق. ەكسپورتتاعى جاڭا تاۋار ءتۇرى - كۇنباعىس مايى. ودان كەيىن مەتالل بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ۇلعايتتىق. مۇناي نەگىزگى پوزيتسيا بولىپ وتىر، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى قارسى الدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانادى.