    11:40, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان يتالياعا مەتال بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ارتتىردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان يتالياعا مەتال بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ارتتىردى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ايتتى.

    металлы
    فوتو: اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى

    - 6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاۋار اينالىمىندا شيكىزات ەكسپورتىن الار بولساق، يتاليا ءبىرىنشى، ال شيكىزات ەمەس تاۋرالار ەكسپورتىندا ءۇشىنشى ورىندا تۇر. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز تەك قانا ساۋدا- ساتتىق ەمەس. ينۆەستيتسيالىق جاعىنان يتاليانىڭ ءىرى وندىرۋشىلەرىن ەكونوميكامىزعا شاقىرىپ، ولارمەن شيكىزات ەمەس قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى مينيستر اقوردادا باق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا.

    ول يتاليا قازاقستاننىڭ ءىرى تاۋار سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - 6 ايدىڭ قورىتىندىسىندا تاۋار اينالىمى 10,1 ميلليارد دوللار بولدى. ونىڭ ىشىندە 9,4 ميلليارد دوللار - ءول بىزدىڭ ەكسپورت. بيداي ەكسپورتىن ارتتىرۋ شارالارىن قابىلدادىق. ەكسپورتتاعى جاڭا تاۋار ءتۇرى - كۇنباعىس مايى. ودان كەيىن مەتالل بۇيىمدارى ەكسپورتىن 6 ەسە ۇلعايتتىق. مۇناي نەگىزگى پوزيتسيا بولىپ وتىر، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.

    ايتا كەتەيىك، اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى قارسى الدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانادى.

     

