قازاقستان- يران قازاق جەرىندە ءال-فارابي مۇراسىنا ارنالعان كەشەندى بىرلەسىپ سالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يران حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىن الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرا بەرەدى. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىس قاشاندا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسىنىڭ التىن كوپىرى سانالعان. بۇگىن بۇعان تاعى دا كوز جەتكىزىپ وتىرمىز. يران مۇراعاتتارىندا ساقتالعان قازاق تاريحىنا قاتىستى ءبىرقاتار كونە قولجازبانىڭ كوشىرمەسىن اكەلگەن ەكەن. وندا 18-عاسىرداعى ۇلت شەجىرەسى مەن مادەنيەتى تۋرالى قۇندى دەرەكتەر بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل قۇجاتتار عالىمدارىمىزعا سول كەزەڭدەگى قازاق حاندىعىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستارىن تەرەڭ زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- وسى رەتتە مەن قازاقستاننىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە يراننىڭ ءتيىستى مەكەمەلەرىمەن بىرلەسىپ، ەلىمىزدە كونە قولجازبالار كورمەسىن ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردىم. سونداي- اق ءبىز يران تارابىمەن بىرلەسە وتىرىپ، قازاق جەرىندە ۇلى ويشىل ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مۇراسىنا ارنالعان تاريحي-مادەني كەشەن سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق. بۇعان قوسا بۇگىن ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋ جولدارى تالقىلاندى. ەكى ەلدىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءوزارا تاجىريبە الماسىپ، بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە جەتىستىكتەرىمىزبەن ءبولىسۋ ماسەلەلەرىن ويلاستىراتىن بولادى، - پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى مارتەبەلى مەيمانمەن حالىقارالىق ماسەلەلەر جونىندە دە پىكىر الماسقانىن اتاپ ءوتتى.
- قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ، سانكتسيالىق قىسىمدار مەن ساۋدا سوعىستارىنىڭ ۋشىعا تۇسۋىنە الاڭداۋشىلىق بىلدىردىك. حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ بەدەلى تومەندەپ كەتكەنىنە قاتىستى وي بولىستىك. بۇۇ ءرولىن كۇشەيتۋ، ونىڭ قارارلارى مەن جارعىلارىن قاتاڭ ساقتاۋ، حالىقارالىق قۇقىق ۇستەمدىگىن ىلگەرىلەتۋ جانە ادىلدىك قاعيداتتارىنا بەرىك بولۋ تۋرالى ورتاق ۇستانىمعا كەلدىك. ءبىز بارلىق تەكەتىرەستەر مەن جانجالداردى ديپلوماتيالىق كەلىسسوزدەر ارقىلى بەيبىت جولمەن شەشۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ وتتىك. قازاقستان مەن يران حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىن الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرا بەرەدى. قازاقستان مەن يراننىڭ كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ حالىقتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى. ءبىز ءوزارا دوستىق پەن باۋىرلاستىققا نەگىزدەلگەن بايلانىستاردى بەكەمدەي بەرەمىز. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر ناتيجەلى بولدى دەۋگە تولىق نەگىز بار. ەكى ەلدىڭ دوستىعى ماڭگى بولسىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
سونىمەن قاتار كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداپ، 8 قۇجاتقا قول قويىلدى.