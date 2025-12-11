قازاقستان يران نارىعىنا جەتكىزىلەتىن ارپا كولەمىن بىرنەشە ەسە كوبەيتە الادى
استانا. KAZINFORM - يران نارىعىنا جەتكىزىلەتىن ارپانىڭ كولەمىن قازاقستان بىرنەشە ەسە كوبەيتە الادى. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تاعى ءبىر ماڭىزدى سالا - اۋىل شارۋاشىلىعى. قازاقستان يران نارىعىنا استىق جانە باسقا دا ءداندى-داقىل تاسىمالدايدى. مىسالى، بىلتىر 500 مىڭ توننادان استام ارپا جەتكىزدىك. ونىڭ كولەمىن بىرنەشە ەسە كوبەيتۋگە مۇمكىندىگىمىز بار. وسى ماسەلەنى ماسۋد پەزەشكيان مىرزامەن جان-جاقتى تالقىلادىق. قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋعا جانە وڭدەۋ ونەركاسىبىن وركەندەتۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىر. بۇل رەتتە سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ، وسى سالاعا جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن باسقارۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن قولدانۋ ءۇشىن ءوزارا تاجىريبە الماسۋعا كەلىستىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلىسسوزدەر بارىسىندا اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا كوڭىل بولىنگەنىن ايتتى.
- قازاقستاننىڭ بۇل سالادا جەتىستىكتەرى بار. وسى رەتتە قوس تاراپ زامان تالابىنا ساي ءىت شەشىمدەر قابىلداۋ جانە عىلىمي ىزدەنىستى تەرەڭدەتۋ باعىتىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە كەلىستى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي