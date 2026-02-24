قازاقستان ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا ورتالىق ازيادا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ورتالىق ازياداعى تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى بويىنشا كوش باستاپ تۇر. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ا ق ش- تاعى ەلشىلىگىنىڭ The Times of Central Asia باسىلىمىندا جاريالانعان ماقالاسىندا ايتىلعان.
ب ۇ ۇ- نىڭ ساۋدا جانە دامۋ جونىندەگى كونفەرەنتسياسى ۇسىنعان 2025-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك ينۆەستيتسيالىق ەسەپتىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، 2024-جىلى قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى شامامەن 151 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش ورتالىق ازيانىڭ وزگە مەملەكەتتەرىمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
اتاپ ايتقاندا ەلىمىزگە كەلگەن ينۆەستيتسيا كولەمى تۇرىكمەنستانداعى 45 ميلليارد دوللاردان جانە وزبەكستانداعى 17 ميلليارد دوللاردان بىرنەشە ەسە اسىپ ءتۇستى. سونداي-اق قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى قىرعىزستان مەن تاجىكستاننىڭ ءارقايسىسىنا تارتىلعان 4 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى ينۆەستيتسيادان ايتارلىقتاي جوعارى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ا ق ش- قا ساپارى اياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول قويىلعان بولاتىن.
اتاپ ايتقاندا، «Mars» كومپانياسى الاتاۋ قالاسىندا قۇنى 180 ميلليون دوللار بولاتىن ءۇي جانۋارلارىنا ارنالعان جەم-ءشوپ شىعاراتىن زاۋىت سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونداي-اق «Air Astana» اۋە كومپانياسى 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا Boeing 787 Dreamliner ۇشاقتارىن الۋ كوزدەلگەن.
سونىمەن قاتار «Ashmore Group» جانە «Mount Sinai Health System» كومپانيالارىمەن سەرىكتەستىكتە ەلىمىزدە جاڭا حالىقارالىق كلينيكا بوي كوتەرمەك.