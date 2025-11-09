قازاقستان يبراھيم كەلىسىمىنە نەگە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يزرايل مەن اراب جانە مۇسىلمان الەمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق پلاتفورماسى سانالاتىن يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلادى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىمەن سويلەسكەن ساراپشىلار بۇل قادامنىڭ نەگە ءدال قازىر جاسالعانىن جانە ونىڭ تاياۋ شىعىستاعى بەيبىتشىلىك ۇدەرىسىنە قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
«ەۋرازيالىق مونيتورينگ» اناليتيكالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى الىبەك تاجىبايەۆ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋ شەشىمى ەلدىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ پرينتسيپتەرىنە سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى. استانا بۇل پوزيتسياسىن ب ۇ ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ الاڭدارىندا تۇراقتى تۇردە جاريالاپ كەلەدى. بۇل قادام قازاقستاننىڭ الەمدىك ساياساتتاعى كونسترۋكتيۆتى قاتىسۋشى جانە ديالوگتى قولداۋشى رەتىندە يميدجىن ودان ءارى نىعايتادى.
ساراپشى قازاقستاننىڭ دەلدالدىق تاجىريبەسىنە دە نازار اۋداردى.
- قازاقستان ءداستۇرلى تۇردە كوپجاقتى ديالوگتى، دەلدالدىقتى جانە قاقتىعىستاردى باسەڭدەتۋدى قولدايدى، سونىڭ ىشىندە تاياۋ شىعىستا، مۇندا سيريا بويىنشا استانالىق پروتسەستى باستاۋ ارقىلى جانە بەدەلدى بەيبىت كەلىسسوزدەر فورماتتارىن قولداي وتىرىپ ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەيدى ول.
ايماقتىق ينتەگراتسيانى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ جەتەكشىسى تايسيا مارمونتوۆا قازاقستان يزرايلمەن 30 -جىلدان استام ديپلوماتيالىق قاتىناستا ەكەنىن ەسكە سالدى.
- بۇل پلاتفورماعا سيمۆوليكالىق تۇردە قوسىلۋ، نولدەن باستاۋ ەمەس. ءبىز ءارقاشان بەيبىتشىلىك ورناتۋشىلار بولىپ، كوپجاقتى كوممۋنيكاتسيا سالاسىندا جۇمىس ىستەيمىز. پراكتيكادا يزرايل مەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەيبىر قولدانبالى ىنتىماقتاستىق جولدارى، سونداي- اق ەكونوميكالىق كەلىسىمدەرمەن بايلانىسقان قوسىمشا ساياسي كاپيتال بولۋى مۇمكىن، - دەدى سپيكەر.
الىبەك تاجىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىمنىڭ وزەكتىلىگى گەوساياسي شيەلەنىستىڭ ارتۋى جانە شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى لوگيستيكانىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا كۇشەيەدى.
- قازاقستان جاھاندىق وزگەرىستەر جاعدايىندا جاڭا ينۆەستيتسيا، تەحنولوگيا مەن سەرىكتەستەر ىزدەيدى، ال كەلىسىم يزرايل، ا ق ش جانە پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ نارىعى مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل مەحانيزم ارقىلى باتىس ەلدەرىنىڭ ىقپالى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن نىعايتىپ، ەلدى قازىرگى زامانعى، جوعارى تەحنولوگيالىق، تسيفرلىق، مەديتسينالىق جانە اگرارلىق جوبالاردى دامىتۋعا باعىتتايدى، - دەيدى ول.
يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋ قازاقستاننىڭ پالەستيناعا قاتىستى ۇستانىمىن وزگەرتپەيدى
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن ساراپشىلار يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ قازاقستاننىڭ پالەستينا- يزرايل داعدارىسىنا قاتىستى رەسمي ۇستانىمىن وزگەرتپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ۇستانىم حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا، ب ۇ ۇ رەزوليۋتسيالارىنا جانە «ەكى حالىققا ەكى مەملەكەت» پرينتسيپىنە نەگىزدەلگەن.
مەملەكەتتىك ساياسات ينستيتۋتىنىڭ سىرتقى ساياسات زەرتتەۋلەرى جونىندەگى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ساياسي عىلىمدار كانديداتى ماناربەك كابازيەۆ باستامانىڭ بەيتاراپتىعى مەن سالماقتىلىعىنا توقتالدى.
- قازاقستان اسكەري بلوكتارعا قوسىلمايدى، سانكسيالىق نەمەسە كونفرونتاتسيالىق تاسىلدەردى قولدامايدى. ءبىز رەسەي، قىتاي، يسلام الەمى ەلدەرى، باتىس جانە شىعىس ەلدەرىمەن تەڭ قۇقىقتىق نەگىزدە قاتىناستى ساقتايمىز. يبراھيم كەلىسىمىنە قاتىسۋ - باعىتتى وزگەرتۋ ەمەس، بۇل قازاقستاننىڭ تۇراقتىلىق پەن وركەندەۋ ءۇشىن مۇددە بالانسىن قۇرا الۋ قابىلەتىن راستاۋ، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، پالەستينالىق حالىقتى قولداۋ وزگەرىسسىز قالىپ وتىر.
- قازاقستان مەملەكەتى مەن قوعامى پالەستينالىقتارعا بىرلىگىن كورسەتۋدى جالعاستىرىپ، ولاردىڭ تاۋەلسىزدىك پەن قاۋىپسىزدىككە قۇقىعىن قولدايدى. يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قاتىسۋ وسى ۇستانىمنان باس تارتۋدى بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، قازاقستان پالەستينالىق حالىق مۇددەسى ءۇشىن ديالوگ پەن گۋمانيتارلىق باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە جاڭا ديپلوماتيالىق مۇمكىندىكتەردى پايدالانا الادى، - دەيدى كابازيەۆ.
ول سونداي-اق قازاقستاننىڭ زايىرلى باسقارۋ ۇلگىسى مەن يسلامدىق سايكەستىگى بار ەل رەتىندە ءتۇرلى ايماقتار اراسىندا بىرەگەي دەلدال بولا الاتىنىن، سەنىم، يننوۆاتسيا جانە ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا ورتالىقتارىن جاساي الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋ ستراتەگيالىق ماڭىزدى جانە الداعى بولاشاققا باعىتتالعان قادام. بۇل قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتىپ، ەكونوميكالىق مۇمكىندىگىن كەڭەيتەدى جانە بەيبىتشىلىك ميسسياسىنا جاڭا ولشەم قوسادى. ەل يسلامدىق داستۇرلەر مەن قوعامنىڭ رۋحاني نەگىزدەرىن ءاردايىم قۇرمەتتەيدى. بۇل قادام وسى باعىتتى وزگەرتپەيدى، كەرىسىنشە، يسلام رۋحىنا جاقىن بەيبىتشىلىك پەن ءوزارا قۇرمەت يدەالدارىن كورسەتەدى. قازاقستان - مۇسىلماندار كوپشىلىگى بار زايىرلى مەملەكەت رەتىندە حالىقتار اراسىنداعى بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ مەن ىنتىماقتاستىق دىندىك جانە ءمورالدىق قاعيدالارعا قايشى كەلمەيتىنىن دالەلدەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشى.