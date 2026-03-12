قازاقستان يادرولىق دەرجاۆالار اراسىنداعى ديالوگتى قايتا جانداندىرۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دەلەگاتسياسى ق ر ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعىنىڭ، اس ديرەكتورى ەرلان باتىربەكوۆتىڭ توراعالىعىمەن ءوتىپ جاتقان يادرولىق سىناقتارعا جاپپاي تىيىم سالۋ تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ (ي س ج ت ش ۇ) «ب» جۇمىس توبىنىڭ 66-سەسسياسىنا قاتىسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ق ر ۆەناداعى حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى مۇحتار تىلەۋبەردى حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىنداعى قازىرگى سىن- قاتەرلەر مەملەكەتتەردىڭ جەدەل ۇجىمدىق ارەكەتىن جانە ءوزارا سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان بايلانىستى ول سەسسيا قاتىسۋشىلارىنا قر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىندا ايتقان يادرولىق دەرجاۆالار اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى قايتا جانداندىرۋ جونىندەگى باستاماسىن ەسكە سالدى. بۇل باستاما يادرولىق قارۋدى قولدانۋ قاۋپىن ەداۋىر تومەندەتۋگە، يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ تۋرالى شارتتىڭ (ي ق ت ش) جانە يادرولىق سىناقتارعا جاپپاي تىيىم سالۋ تۋرالى شارتتىڭ رەجيمدەرىن نىعايتۋعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار قازاقستان مۇنداي كەلىسسوزدەردى وتكىزۋ ءۇشىن ءوز الاڭىن ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ونىمەن قوسا، ەلشى قازاقستان مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىق بيىلعى جىلى سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونىنىڭ جابىلعانىنا 35 جىل تولۋىن اتاپ وتەتىنىن، بۇل وقيعا ي ق ت ش-عا قول قويىلعانىنىڭ 30 جىلدىعىمەن تۇسپا-تۇس كەلەتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. پوليگوننىڭ جابىلۋى يادرولىق سىناقتارعا جاھاندىق موراتوريدىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتكەن جانە تۇپتەپ كەلگەندە يادرولىق سىناقتارعا جاپپاي تىيىم سالۋ تۋرالى شارت بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ باستالۋىنا ءارى ونىڭ قابىلدانۋىنا جول اشقان ماڭىزدى تاريحي كەزەڭ بولدى.
وسىعان بايلانىستى قازاقستان ءوزىنىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن ءارى قاراي دا قاتاڭ ۇستاناتىنىن جانە ءوز اۋماعىندا ورنالاسقان حالىقارالىق مونيتورينگ جۇيەسىنىڭ بەس ستانسياسىنان ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە دەرەكتەر ۇسىنۋ ارقىلى ي ق ت ش-نىڭ ۆەريفيكاتسيالىق رەجيمىنە ۇلەس قوسۋدى جالعاستىراتىنىن راستادى.
ي ق ت ش-نىڭ «ب» جۇمىس توبىنىڭ 66-سەسسياسى 2026 -جىلعى 19-ناۋرىزعا دەيىن جالعاسادى. سەسسيا قورىتىندىسى بويىنشا شارتقا قول قويعان مەملەكەتتەر وتىرىستىڭ قورىتىندى ەسەبىن قاراپ، قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، پاۆلوداردا بۇرىنعى يادرولىق سىناق پوليگونى زاپاستاعى جەر قورىنا ەنەدى.
5-اقپاندا ستراتەگيالىق قارۋلاردى شەكتەۋ جونىندەگى س ن ۆ-3 كەلىسىمىنىڭ مەرزىمى اياقتالۋى ماڭىزدى اسكەري مەجەنى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاھاندىق قارۋدى باقىلاۋ جۇيەسىندەگى تۇتاس ءبىر ءداۋىردىڭ تۇيىندەلگەنىن اڭعارتادى. الەم ستراتەگيالىق ايقىنسىزدىق كەزەڭىنە اياق باستى. مۇنىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىككە قانداي قاۋىپ-قاتەر توندىرەتىنى جايىندا Kazinform اگەنتتىگى حالىقارالىق شولۋشىسىنىڭ ماتەريالىندا كەڭىنەن قامتىلعان.