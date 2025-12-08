قازاقستان وڭتۇستىك كورەيالىق تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭتۇستىك كورەيانىڭ ساياحاتشىلارى ءۇشىن ورتالىق ازياداعى جاڭا تانىمال ايماققا اينالىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى Kazakh Tourism حابارلادى.
Agoda سيفرلىق تۋريستىك پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قازان ايلارى ارالىعىندا ەلىمىزگە دەگەن ىزدەۋ سۇرانىسى 295 پايىزعا ارتقان.
بيىل وڭتۇستىك كورەيالىق تۋريستەر تاراپىنان قازاقستان بويىنشا تۋرلار مەن ورنالاستىرۋ ورىندارىن ىزدەۋ بەلسەندىلىگى ايتارلىقتاي وسكەنى بايقالادى. ساراپشىلار بۇل ءۇردىستى ەكى ەل اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ كەڭەيۋىمەن بايلانىستىرادى.
Agoda دەرەكتەرىنە قاراعاندا، وڭتۇستىك استاناعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا Eastar Jet اۋە كومپانياسىنىڭ ينچحون - الماتى باعىتىن ىسكە قوسۋى ىقپال ەتكەن. وسى باعىت بويىنشا ىزدەۋ سۇرانىسى 348 پايىزعا كوبەيگەن. سونداي-اق شىمكەنت قالاسىنا قىزىعۋشىلىق 89 پايىزعا وسكەن. بۇل وسىمگە مامىر ايىندا SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ ينچحوننان تىكەلەي رەيس اشۋى سەپ بولدى.
سونىمەن قاتار Air Astana سەۋل - الماتى جانە سەۋل - استانا باعىتتارىنداعى اۋە تاسىمالىنىڭ جيىلىگىن ارتتىرعان.
Agoda كومپانياسىنىڭ سولتۇستىك ازيا بويىنشا وڭىرلىك ديرەكتورى دجەي لي وڭتۇستىك كورەيالىق تۋريستەردىڭ مادەنيەت، شىتىرمان جانە شىنايىلىقتى بىرىكتىرەتىن باعىتتارعا قىزىعۋشىلىعى ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز وڭتۇستىك كورەيالىق ساياحاتشىلاردىڭ شىتىرمان، مادەنيەت جانە شىنايىلىقتى بىرىكتىرەتىن باعىتتارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتارىنىڭ ايقىن وسكەنىن اڭعارامىز. بۇل رەتتە ورتالىق ازيا قىزىعۋشىلىق دەڭگەيى ارتىپ كەلە جاتقان ايماق رەتىندە ەرەكشەلەنەدى، - دەدى ول.
جالپى العاندا، ورتالىق ازيا ەلدەرىنە قاتىستى ىزدەۋ سۇرانىستارىنىڭ جيىنتىق كولەمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 225 پايىزعا ۇلعايعان.
Kazakh Tourism وڭتۇستىك كورەيادا قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ىلگەرىلەتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋدا. بيىل ەكى ەلدىڭ جەتەكشى تۋريستىك كومپانيالارى اراسىندا سەرىكتەستىكتى دامىتۋ ماقساتىندا ۆ2ۆ- كەزدەسۋلەر مەن اقپاراتتىق تۋرلار ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كيىمدەرى سەۋلدە ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋعىزدى.