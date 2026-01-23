قازاقستان UEFA رەيتينگىندە بۇرىنعى ورنىن ساقتاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان چەمپيوندار ليگاسى جەتىنشى تۋرىنان كەيىن UEFA كوەففيتسيەنتتەر رەيتينگىندە بۇرىنعىسىنشا 37-ورنىن ساقتاپ قالدى.
كوەففيتسيەنت تومەندەگىشە ناتيجەنى بىلدىرەدى. وعان اعىمداعى ماۋسىمنىڭ ورتاشا ءمانى (جيناعان ۇپاي جالپى سانى ەۋروماۋسىمعا قاتىسىپ جاتقان قاۋىمداستىق كلۋبتارىنىڭ سانىنا بولىنەدى) جانە الدىڭعى ءتورت ماۋسىمنىڭ ناتيجەسى ەسكەرىلەدى. كوەففيتسيەنتتەر تەڭ بولعان جاعدايدا وتكەن ماۋسىمداعى جوعارى كوەففيتسيەنتپەن بايلانىس نازارعا الىنادى.
رەيتينگ بويىنشا انگليا كوش باستاپ تۇرسا، ودان كەيىنگى ورىنداردا يتاليا، يسپانيا، گەرمانيا، فرانسيا، نيدەرلاند، پورتۋگاليا، بەلگيا، تۇركيا، چەحيا كەلەدى.
سونداي-اق فينليانديا 35، كوسوۆو 36، بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا 38، لاۆتۆيا 39-ورىنعا جايعاسقان.
ايتا كەتسەك، قازىر الماتىلىق «قايرات» كومانداسى سىنعا ءتۇسىپ جاتىر. جەتى تۋردان كەيىن ولار پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىنە» 1:4 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
ال قازاقستاندىق «ورداباسى»، «اقتوبە»، «استانا» كلۋبتارى ەۋروپا ليگاسى جانە كونفەرەنسيا ليگاسى تۋرنيرلەرىندە جارىستى ەرتە اياقتادى.