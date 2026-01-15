ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:31, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستان UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسى الدىندا ءبىرىنشى سەبەتكە ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026/27-جىلعى ماۋسىمداعى UEFA ۇلتتار ليگاسى توپتىق كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى 12-اقپان كۇنى تارتىلادى.

    1
    Фото: ҚФФ

    بۇل تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسى س ليگاسىندا سىنعا تۇسەدى. جەرەبە الدىندا ۇلتتىق ءبىرىنشى سەبەتكە ورنالاستى. وندا بىزدەن وزگە يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا بار.

    قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 2024/25-جىلعى ماۋسىمدا ۆ ليگاسىندا ءۇشىنشى توپتا التى كەزدەسۋدىڭ بەسەۋىندە جەڭىلىپ، بىرەۋىندە تەڭ وينادى. سالدارىنان ءوز توبىندا ءتورتىنشى ورىندى مىسە تۇتىپ، قايتادان س ليگاسىنا ءتۇسىپ قالدى.

    جەرەبە الدىنداعى قۇرامالاردىڭ ورنالاسۋى تومەندەگىدەي:

    ا ليگاسى

    ءبىرىنشى سەبەت: پورتۋگاليا، يسپانيا، فرانسيا، گەرمانيا.

    ەكىنشى سەبەت: يتاليا، نيدەرلاند، دانيا، حورۆاتيا.

    ءۇشىنشى سەبەت: سەربيا، بەلگيا، انگليا، نورۆەگيا.

    ءتورتىنشى سەبەت: ۋەلس، چەحيا، گرەكيا، تۇركيا.

    ۆ ليگاسى

    ءبىرىنشى سەبەت: شوتلانديا، ۆەنگريا، پولشا، يزرايل.

    ەكىنشى سەبەت: شۆەيتساريا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، اۋستريا، ۋكراينا.

    ءۇشىنشى سەبەت: سلوۆەنيا، گرۋزيا، يرلانديا، رۋمىنيا.

    ءتورتىنشى سەبەت: شۆەتسيا، سولتۇستىك ماكەدونيا، سولتۇستىك يرلانديا، كوسوۆو.

    س ليگاسى

    ءبىرىنشى سەبەت: يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا، قازاقستان.

    ەكىنشى سەبەت: فينليانديا، سلوۆاكيا، بولگاريا، ارمەنيا.

    ءۇشىنشى سەبەت: بەلارۋس، فارەر ارالدارى، كيپر، ەستونيا.

    ءتورتىنشى سەبەت: لاتۆيا/گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ/مالتا، مولدوۆا، سان-مارينو.

    د ليگاسى

    ءبىرىنشى سەبەت: ازەربايجان، ليتۆا.

    ەكىنشى سەبەت: لاتۆيا/گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ/مالتا، ليحتەنشتەين، اندوررا.

    كۇنتىزبە. ۇلتتار ليگاسى-2026/27

    1-تۋر. 24-26-قىركۇيەك 2026-جىل.

    2-تۋر. 27-30-قىركۇيەك 2026-جىل.

    3-تۋر. 30-قىركۇيەك-3-قازان 2026-جىل.

    4-تۋر. 4-6-قازان 2026-جىل.

    5-تۋر. 12-14-قاراشا 2026-جىل.

    6-تۋر. 15-17-قاراشا 2026-جىل.

    شيرەك فينال، پلەي-وفف -25-30-ناۋرىز 2027-جىل.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن «رەال مادريد» يسپانيا كۋبوگىندا تومەنگى ليگانىڭ كومانداسىنان جەڭىلىپ قالعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
