قازاقستان UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسى الدىندا ءبىرىنشى سەبەتكە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026/27-جىلعى ماۋسىمداعى UEFA ۇلتتار ليگاسى توپتىق كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى 12-اقپان كۇنى تارتىلادى.
بۇل تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسى س ليگاسىندا سىنعا تۇسەدى. جەرەبە الدىندا ۇلتتىق ءبىرىنشى سەبەتكە ورنالاستى. وندا بىزدەن وزگە يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا بار.
قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 2024/25-جىلعى ماۋسىمدا ۆ ليگاسىندا ءۇشىنشى توپتا التى كەزدەسۋدىڭ بەسەۋىندە جەڭىلىپ، بىرەۋىندە تەڭ وينادى. سالدارىنان ءوز توبىندا ءتورتىنشى ورىندى مىسە تۇتىپ، قايتادان س ليگاسىنا ءتۇسىپ قالدى.
جەرەبە الدىنداعى قۇرامالاردىڭ ورنالاسۋى تومەندەگىدەي:
ا ليگاسى
ءبىرىنشى سەبەت: پورتۋگاليا، يسپانيا، فرانسيا، گەرمانيا.
ەكىنشى سەبەت: يتاليا، نيدەرلاند، دانيا، حورۆاتيا.
ءۇشىنشى سەبەت: سەربيا، بەلگيا، انگليا، نورۆەگيا.
ءتورتىنشى سەبەت: ۋەلس، چەحيا، گرەكيا، تۇركيا.
ۆ ليگاسى
ءبىرىنشى سەبەت: شوتلانديا، ۆەنگريا، پولشا، يزرايل.
ەكىنشى سەبەت: شۆەيتساريا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، اۋستريا، ۋكراينا.
ءۇشىنشى سەبەت: سلوۆەنيا، گرۋزيا، يرلانديا، رۋمىنيا.
ءتورتىنشى سەبەت: شۆەتسيا، سولتۇستىك ماكەدونيا، سولتۇستىك يرلانديا، كوسوۆو.
س ليگاسى
ءبىرىنشى سەبەت: يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا، قازاقستان.
ەكىنشى سەبەت: فينليانديا، سلوۆاكيا، بولگاريا، ارمەنيا.
ءۇشىنشى سەبەت: بەلارۋس، فارەر ارالدارى، كيپر، ەستونيا.
ءتورتىنشى سەبەت: لاتۆيا/گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ/مالتا، مولدوۆا، سان-مارينو.
د ليگاسى
ءبىرىنشى سەبەت: ازەربايجان، ليتۆا.
ەكىنشى سەبەت: لاتۆيا/گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ/مالتا، ليحتەنشتەين، اندوررا.
كۇنتىزبە. ۇلتتار ليگاسى-2026/27
1-تۋر. 24-26-قىركۇيەك 2026-جىل.
2-تۋر. 27-30-قىركۇيەك 2026-جىل.
3-تۋر. 30-قىركۇيەك-3-قازان 2026-جىل.
4-تۋر. 4-6-قازان 2026-جىل.
5-تۋر. 12-14-قاراشا 2026-جىل.
6-تۋر. 15-17-قاراشا 2026-جىل.
شيرەك فينال، پلەي-وفف -25-30-ناۋرىز 2027-جىل.
