قازاقستان - تۇرىكمەنستان - يران ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ كولەمى 2030 -جىلعا قاراي ەكى ەسەگە دەيىن ارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازىر قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى جۇك تاسىمالىنىڭ 85 پايىزى قازاقستان ارقىلى وتەدى. بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان- يران بيزنەس فورۋمىندا ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سوزىنشە، ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ جولىندا قازاقستان- يران ۇكىمەتارالىق كوميسسياسى ايرىقشا ءرول اتقارۋعا ءتيىس.
ەلىمىزدە ينۆەستورلارعا قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قولعا الىندى. ارنايى ينۆەستيتسيالىق شتاب قۇرىلدى. «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىمەن جۇمىس ىستەيتىن ۇلتتىق سيفرلىق پلاتفورما قولدانىسقا ەنگىزىلىپ جاتىر. قازاقستان يرانمەن بىرلەسىپ، ءتۇرلى جوبالار ازىرلەۋگە دايىن.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەلدىڭ ىقپالداستىعىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن سالالارعا توقتالدى. سونىڭ ىشىندە كولىك- لوگيستيكا باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ وتە وزەكتى.
- قازاقستان - ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى نەگىزگى كولىك- لوگيستيكا حابىنىڭ ءبىرى. قازىر قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى جۇك تاسىمالىنىڭ 85 پايىزى ءبىزدىڭ ەلىمىز ارقىلى وتەدى. قازاقستان ترانزيتتىك الەۋەتىن ودان ءارى ارتتىرۋعا باسا ءمان بەرەدى. سوندىقتان ءبىز يراندى اسا ماڭىزدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز. وسى رەتتە، پورت تەرمينالدارىن دامىتۋ، لوگيستيكانى جەتىلدىرۋ جانە ترانزيتتىك جۇك كولەمىن ۇلعايتۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز. قازىردىڭ وزىندە ورتاق جوبالار جۇزەگە اسىرىلا باستادى. مىسالى، ەلىمىز شاحيد رادجاي پورتىندا كولىك- لوگيستيكا تەرمينالىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل نىسان قازاقستان تاۋارلارىن الەم نارىقتارىنا تىكەلەي جەتكىزۋگە جول اشادى. ءبىز اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىن يراننىڭ ءامىراباد، انزالي پورتتارىمەن بايلانىستىرۋعا مۇددەلىمىز. سونداي-اق باندار- ابباس، چاباحار پورتتارىمەن سەرىكتەستىك ورناتۋعا نيەتتىمىز. قازاقستان ءۇشىن ورتالىق ازيانى پارسى شىعاناعىمەن جالعايتىن مۋلتيمودالدى دالىزدەردى دامىتۋ ماڭىزدى. وسى رەتتە قازاقستان - تۇرىكمەنستان - يران تەمىر جولى ەرەكشە ءرول اتقارادى. بۇل باعدار ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ كولەمى 2030 -جىلعا قاراي ەكى ەسەگە دەيىن ارتۋى مۇمكىن. ال مۇنىڭ ەكونوميكالىق اسەرى زور بولاتىنى انىق. ايماقتاعى ساۋدا- ساتتىقتىڭ جاندانۋى جاڭا يندۋستريالىق جوبالاردى قولعا الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار سەرۆيستىك ورتالىقتار مەن ءوندىرىس الاڭدارىن اشۋعا جاعداي جاسايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
توقايەۆ يراننىڭ Solico Group كومپانياسى ەلىمىزدە جىلىنا 200 مىڭ توننا ءونىم شىعاراتىن ءسۇت كومبيناتىن سالاتىنىن ايتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى دامىتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى.
- يران - قازاقستان استىعىن ساتىپ الاتىن نەگىزگى ەلدىڭ ءبىرى. بىلتىر اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى تاۋار اينالىمى 220 ميلليون دوللارعا جەتتى. ال بيىلعى ون ايدىڭ ىشىندە استىق ساۋداسى 280 ميلليون دوللارعا جۋىقتادى. ءبىز اۋىل شارۋاشىلىعىنا ينۆەستيتسيا سالاتىن كاسىپكەرلەردى قولدايمىز. قازىرگى تاڭدا ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ماسەلەن، يراننىڭ Solico Group كومپانياسىن ەرەكشە اتاپ وتۋگە بولادى. بۇل كومپانيا ەلىمىزدە جىلىنا 200 مىڭ توننا ءونىم شىعاراتىن ءسۇت كومبيناتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق بالالارعا ارنالعان تاعام ونىمدەرىن دايارلاۋ ءىسىن قولعا الماقشى. بۇعان قوسا، Kourosh Food Industry كومپانياسى قازاقستان نارىعىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن بىلەمىز. وسى كومپانيا ەلىمىزدە وسىمدىك مايىن شىعاراتىن جانە قۇس شارۋاشىلىعىن دامىتاتىن كاسىپورىندار اشقىسى كەلەدى. تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى: ءبىز ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا قاشاندا دايىنبىز. سوندىقتان يران كاسىپكەرلەرىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە، قازاقستاندا زاماناۋي وندىرىستەر اشۋعا شاقىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان قازاقستان- يران بيزنەس فورۋمىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك. شارا بارىسىنداتوقايەۆ قازاق- يران قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى.