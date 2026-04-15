قازاقستان تۇرىك ينۆەستورلارىنا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قولداۋ قۇرالدارىن ۇسىنۋعا دايىن - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تۇرىك ينۆەستورلارىنا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋ قۇرالدارىن ۇسىنۋعا دايىن.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت ۇيىندە تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلمازبەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىن وتكىزىپ جاتقان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ارەكەتتەسۋىمىز جىلدان-جىلعا نىعايىپ كەلەدى. تۇركيا قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. ءبىزدىڭ اقپاراتقا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 9 پايىزعا ءوستى. ەكسپورت كولەمى 17 پايىزدان استام ءوسىپ، 3,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ءبىز تۇرىك تاراپىمەن بىرلەسىپ، وتاندىق ەكسپورتتى ءارتاراپتاندىرۋعا، ونى شيكىزاتتان قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمگە اۋىستىرۋعا نيەتتىمىز. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىلارىمىز تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ مىندەتىن قويعانىن اتاپ وتكەن ءجون. ءبىزدىڭ بۇل ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىكتەرىمىز بار جانە قاجەتتى كۇش- جىگەردى سالۋعا دايىنبىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسى ەكى ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعى ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- 2005 -جىلدان بەرى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 6 ميلليارد دوللاردان استام تۇرىك ينۆەستيتسياسى تارتىلسا، بىلتىردىڭ وزىندە بۇل كورسەتكىش 390 ميلليون دوللارعا جۋىقتادى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تۇرىك كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇگىنگە دەيىن جالپى سوماسى 4 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 98 ينۆەستيتسيالىق جوبا اسىپ، قۇنى 3,9 ميلليارد دوللار بولاتىن 50 جوبا ىسكە اسىرىلۋ ۇستىندە. قازاقستان بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن يندۋستريالىق الاڭدار مەن مەملەكەتتىك قولداۋ قۇرالدارىن ۇسىنۋعا دايىن، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان مامىر ايىندا قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى.