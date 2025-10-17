قازاقستان تەننيستىڭ دامۋى جونىنەن الەمدەگى ۇزدىك 10 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق تەننيس فەدەراتسياسىنىڭ (ITF) جىل سايىنعى جالپى جينالىسىندا 200 ۇلتتىق دەلەگاتسيا وكىلدەرى قازاقستاننىڭ اتالمىش الەمدىك قاۋىمداستىقتاعى ءرولىن نىعايتۋدى قولداپ داۋىس بەردى.
قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، شەشىم باسىم كوپشىلىك داۋىسپەن (91 پايىز) قابىلداندى.
ەڭ جوعارى داۋىس سانى 12 بولسا، قازاقستانعا بەرىلگەن داۋىس سانى جەتىدەن توعىزعا دەيىن ۇلعايتىلدى. قازىرگى تاڭدا حالىقارالىق تەننيس فەدەراتسياسىندا 5 ەلدىڭ 12 داۋىسى، قازاقستانمەن بىرگە 15 مەملەكەتتىڭ 9, تاعى 10 ەلدىڭ 7 داۋىسى بار. ەندى ەلىمىز ITF قا ىقپالى جونىنەن يتاليا، چەحيا، كانادا، يسپانيا، شۆەتسيا، شۆەيتساريا، قىتاي، جاپونيا جانە باسقا ەلدەرمەن ءبىر قاتاردا. ITF قا كىرەتىن ەلدەردىڭ داۋىستارى شەشىم قابىلداعان كەزدە الەمدەگى تەننيستىڭ دامۋىنا اسەر ەتەدى.
وسىلايشا، قازاقستان تەننيستىڭ جالپى دامۋ دەڭگەيى جونىنەن الەمدەگى 10 ەلدىڭ قاتارىنا رەسمي تۇردە ەندى.
- بۇكىل الەمنىڭ ۇلتتىق فەدەراتسيالارىنىڭ حالىقارالىق جينالىسى ەلدەگى تەننيستىڭ دامۋىن، جاسوسپىرىمدەرىمىزدىڭ، ەرەسەكتەر ۇلتتىق قۇرامالارىنىڭ جەتىستىكتەرىن، سونداي-اق بۇقارالىق سپورت پەن تەننيس ينفراقۇرىلىمىنىڭ دەڭگەيىن تاۋەلسىز باعالاۋ نەگىزىندە قازاقستاننىڭ داۋىسىن كوبەيتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ەندى قازاقستان الەمدەگى مىقتى تەننيس ەلدەرىنىڭ قاتارىنا زاڭدى تۇردە كىرەدى، - دەدى قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولات وتەمۇراتوۆ.
شەشىم قابىلداۋ كەزىندە مىناداي فاكتورلار: تەننيسپەن اينالىسۋشىلار سانى، ارباداعى تەننيستىڭ دامۋى، كورتتار سانى، ۇلتتىق قۇرامالار ناتيجەلەرى، سونىڭ ىشىندە ويىنشىلاردىڭ وليمپيادا، دەۆيس كۋبوگى جانە بيللي دجين كينگ كۋبوگى كوماندالىق جارىستارىنداعى كورسەتكىشتەرى ەسكەرىلدى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا 17,5 مىڭنان استام بالا تەننيسپەن تۇراقتى اينالىسىپ، تۋرنيرلەرگە قاتىسۋدا. ەلدە جىل سايىن 250 دەن استام، سونىڭ ىشىندە 40 تان استام حالىقارالىق جارىستار وتكىزىلەدى.
