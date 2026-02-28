قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى التى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە تولىق تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى يران، يزرايل، سيريا، يراك، يوردانيا جانە ليۆان اۋە كەڭىستىگىنىڭ ۇستىنەن، شەگىندە جانە ماڭىندا ۇشۋعا تولىق تىيىم ەنگىزدى.
بۇل تۋرالى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى حابارلادى.
- تاياۋ شىعىستا قالىپتاسقان جاعدايعا جانە ازاماتتىق اۆياتسيا قاۋىپسىزدىگىنە تونگەن جوعارى قاتەر دەڭگەيىنە بايلانىستى قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى يران، يزرايل، سيريا، يراك، يوردانيا جانە ليۆان اۋە كەڭىستىگىنىڭ ۇستىنەن، شەگىندە جانە ماڭىندا ۇشۋلاردى ءتيىستى شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن تولىق توقتاتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان نۇسقاۋلىق قازاقستاندىق اۋە كەمەلەرىن پايدالانۋشىلاردىڭ بارلىق تۇراقتى جانە تۇراقتى ەمەس جولاۋشىلار، جۇك جانە تەحنيكالىق رەيستەرىنە قاتىستى.
وسىلايشا، 28-اقپاندا Air Astana جانە FlyArystan اۋە كومپانيالارىنىڭ ۇشۋ كەستەسىنە مىناداي وزگەرىستەر ەنگىزىلدى:
KC263 الماتى - مەدينا، KC897 الماتى - دۋباي، KC653 الماتى - دوحا، KC205 جانە KC207 استانا - دۋباي رەيستەرى ۇشىپ شىققان اۋەجايلارعا كەرى قايتارىلدى؛
KC899 الماتى - دۋباي رەيسى دەلي قالاسىنا باعىتتالدى؛
FS7617 اقتاۋ - دۋباي رەيسى قوسالقى اۋەجايعا قوندى.
28-اقپاندا تاياۋ شىعىس باعىتىنداعى وزگە رەيستەردىڭ بارلىعى توقتاتىلدى.
SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ 28-اقپان جانە 1-ناۋرىز كۇندەرىنە ارنالعان كەستەسىندە تاياۋ شىعىس باعىتتارى بويىنشا رەيستەر قاراستىرىلماعان.
كوميتەت مالىمەتىنشە، شەتەلدىك اۆياكومپانيالار - Qatar Airways، Air Arabia ،Air Arabia Abu Dhabi ،Flydubai ،Jazeera Airways، Air Cairo جانە Red Sea Airlines تۋروپەراتورلارمەن بىرلەسىپ ءىس-قيمىل جوسپارىن ازىرلەپ جاتىر.
سونداي-اق يراندىق اۋە كومپانيالارىنىڭ كەستەسىندە دە وزگەرىستەر بايقالادى. Qeshm Air كومپانياسىنىڭ 28-اقپانداعى تاياۋ شىعىس باعىتىنداعى رەيستەرى كەشىكتىرىلەدى، ال Pars Air-28 اقپان مەن 3-ناۋرىز ارالىعىندا رەيستەر ورىندامايدى.
سونىمەن قاتار يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن جازعانبىز.