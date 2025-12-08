قازاقستان تاريحىندا قىسقى وليمپيادانىڭ العاشقى التىن مەدالىن كىم جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاريحىندا قىسقى وليمپيادانىڭ العاشقى جۇلدەسىن، ءارى العاشقى التىن مەدالىن 1994-جىلى ۆلاديمير سميرنوۆ جەڭىپ الدى. بۇل ەلىمىزدىڭ ەڭ العاشقى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسۋى ەدى.
ول نورۆەگيانىڭ ليللەحاممەر قالاسىندا وتكەن وليمپيادادا ءۇش بىردەي مەدالعا يە بولدى: التىن (50 ك م)، كۇمىس (15 ك م) جانە كۇمىس (10 ك م).
ۆلاديمير سميرنوۆ شاڭعى سپورتىنان 4 دۇركىن الەم چەمپيونى، 4 دۇركىن وليمپيادا كۇمىس جۇلدەگەرى، ەكى دۇركىن قولا مەدال يەگەرى.
سول جىلعى سايىستا قازاقستان سپورتشىلارى ءبىر التىن جانە ەكى كۇمىس مەدال يەلەنىپ، جالپى كوماندالىق ەسەپتە 12-ورىنعا تابان تىرەدى.
سپورتشى اراعا 4 جىل سالىپ جاپونيانىڭ ناگانو قالاسىندا وتكەن اق وليمپيادادا باق سىنادى. شاڭعىشى بۇل جولى دا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىنىپ، قولا جۇلدەگە يە بولدى.
قازاقستان سپورتشىلارى تاۋەلسىز مەملەكەت رەتىندە قىسقى وليمپياداعا 1994 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە قاتىسىپ كەلەدى. ەلىمىز 8 قىسقى وليمپيادادا بوي كورسەتتى. كەلەر جىلدىڭ 6-22-اقپان ارالىعىندا وتەتىن ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسوداعى قىسقى وليمپياداسىنا 60 كۇن قالدى. وعان شامامەن 3500 گە جۋىق سپورتشى قاتىسادى. ال قازاقستاننىڭ نامىسىن 30 دان استام سپورتشى قورعايدى. بىلىكتىلىك كەزەڭى ءالى اياقتالماعانىن ەسكەرسەك، سپورتشىلاردىڭ سانى وزگەرۋى مۇمكىن.
بۇگىندە قازاقستاندا قىسقى وليمپيادالىق سپورتتىڭ 13 ءتۇرى دامىپ كەلەدى. ەلدە قىسقى سپورتپەن 139 مىڭعا جۋىق ادام شۇعىلدانادى. 1838 جاتتىقتىرۋشى جۇمىس ىستەيدى. قىسقى سپورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە كادر دايارلاۋ جۇمىستارى جامبىل وبلىسىنان باسقا بارلىق وڭىردە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن ايدىڭ سوڭىندا ميلان قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ الاۋى جاعىلدى.