قازاقستان تاراپتار كونفەرەنسياسى كوشباسشىلارى سامميتىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى
الماتى. KAZINFORM - برازيليانىڭ توراعالىعىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ كليماتتىڭ وزگەرۋى تۋرالى نەگىزدەمەلىك كونۆەنسياسىنىڭ تاراپتار كونفەرەنسياسىنىڭ 30- سەسسياسى (COP30) كوشباسشىلارى سامميتىنىڭ رەسمي اشىلۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر ەكولوگيا مينيسترلىگى حابارلادى.
پلەنارلىق وتىرىسقا مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى، پارلامەنت سپيكەرلەرى، سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى، سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارى قاتىسىپ، كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەستەگى وزەكتى سىن-قاتەرلەر مەن مىندەتتەمەلەردى تالقىلادى.
اتالعان ءىس-شاراعا قازاقستان دەلەگاتسياسىن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ باسقاردى.
سامميتتىڭ اشىلۋىندا برازيليا پرەزيدەنتى لۋيس يناسيو لۋلا دا سيلۆا بۇل كەزدەسۋدىڭ كليماتتىق كۇن ءتارتىبى بويىنشا حالىقارالىق جۇمىلۋ مەن ديالوگتىڭ ماڭىزدى كەزەڭى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ءسامميتتىڭ امازونيا وڭىرىندە ءوتۋى برازيليا، ايماق جانە جالپى الەم ءۇشىن زور سيمۆولدىق مانگە يە ەكەنىن، سەبەبى تاريحتا العاش رەت سور تروپيكالىق ورمانداردىڭ ورتاسىندا وتكىزىلىپ وتىرعانىن ايتتى.
سامميتتىڭ ءبىرىنشى كۇنگى پلەنارلىق وتىرىسىندا ءسوز سويلەگەن قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەرلان نىسانبايەۆ قازاقستاننىڭ جاھاندىق كليماتتىق كۇن تارتىبىنە ادالدىعىن راستاپ، ەلىمىزدىڭ كليمات سالاسىنداعى كۇش-جىگەرى مەن قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى حاباردار ەتتى.
سونىمەن قاتار مينيستر ەرلان نىسانبايەۆ ءوز سوزىندە دەلەگاتسيا باسشىلارىن 2026 -جىلى قازاقستاندا وتەتىن ايماقتىق ەكولوگيالىق سامميتكە قاتىسۋعا شاقىردى.
كەلەسى جىلى قازاقستان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت وتكىزەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.