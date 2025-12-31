قازاقستان تابيعاتى كورەيادا كورسەتىلدى
قازاقستاننىڭ كورىكتى جەرلەرىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ميلليونداعان تەلەكورەرمەنى تاماشالادى. ەلىمىزگە ارنالعان باعدارلاما جەرگىلىكتى تەلەارنادا شىقتى. كورەيالىق ءتۇسىرىلىم توبى الما-اراسان شاتقالىندا، بوزجىرا القابىندا جانە باسقا دا كوپتەگەن كورىكتى جەرلەرگە ساياحاتتاعان.
كورەيالىق EBS تەلەارناسىنىڭ ءتۇسىرىلىم توبى قازاقستاندا 17 - قازاننان باستاپ 20 كۇندەي جۇمىس ىستەدى. الماتى وبلىسىندا الما-اراسان ىستىق باستاۋلارىنا شومىلىپ، دومبىرا جاساۋ شەبەرحاناسىن كورىپ، ورمانشىنىڭ ۇيىندە تۇنەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بوزجىرا جۋرناليستەر ءۇشىن ناعىز جاڭالىق بولدى. ولار بۇل القاپتى كورەي تەليەۆيدەنيەسىندە العاش رەت كورسەتتى.
كيم سان ۋك، ءتىلشى:
- ءبىز جۇلدىزداردى تاماشالاۋ ءۇشىن بوزجىرادا كەمپينگ ۇيىمداستىردىق. بۇل كەرەمەت بولدى. كورەيادا ءبىر ۋاقىتتا مۇنداي كوپ جۇلدىزدى كورۋ مۇمكىن ەمەس. قازىر قازاقستاندا تۋريستىك ينفراقۇرىلىم جاقسى دامىپ كەلەدى. ماڭعىستاۋ، التاي جانە الماتى توڭىرەگىنە ساياحات وتە جاقسى بولدى. ەشقانداي قولايسىزدىق سەزىنگەن جوقپىز.
جيھانكەزدەر كورەرمەندەرگە ءوز تاجىريبەلەرى تۋرالى ايتىپ، تۇرعىندارمەن تىلدەستى. ۇلتتىق تاعامداردان ءدام تاتتى. الماتىدا قوناقتارعا ەت اسسا، اقتاۋدا داستارحانعا فيشبارماق قويىلعان. ساياحاتشىلار: «جەرگىلىكتى جەمىستەردىڭ ءدامى دە ءتىل ۇيىرەدى»، - دەيدى.
دجين ەن مان، بەينەوپەراتور:
- ءتىپتى مەيرامحانادا جۇرسەڭ دە، ءوزىڭدى ۇيدەگىدەي سەزىنەسىڭ. ەتى وتە ءدامدى. قاي جەردەن تاماقتانساق تا، ءبارى ءدامدى بولدى. ادامدار تابيعاتپەن ۇيلەسىمدە ءومىر سۇرەدى، سوندىقتان ولار كۇيزەلىسكە كوپ ۇشىرامايتىن سياقتى كورىندى. شىنى كەرەك، كەتكىمىز كەلمەدى. كورەيادا ءبىز ۇنەمى «ەلەكتروندى كۇيزەلىسپەن» ءومىر سۇرەمىز.
«الەمدىك تاقىرىپتىق ساياحات» - كورەي تەليەۆيدەنيەسىندەگى ەڭ رەيتينگى جوعارى جانە ەڭ ۇزاق شىعىپ كەلە جاتقان باعدارلامالاردىڭ ءبىرى. ول 2008 -جىلدان بەرى ەفيرگە شىعادى. ونىڭ ينتەرنەتتەگى روليكتەرىن بىرنەشە ميلليون ادام تاماشالايدى. باعدارلاما اۆتورلارى قازاقستانعا تاعى ساياحاتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جولى ولار وڭتۇستىك كورەيانىڭ جىلى، قارسىز قىسىندا جەتىسپەيتىن قىسقى دەمالىس مۇمكىندىكتەرىن كورسەتپەكشى.
اۆتورى: ۆلاديسلاۆ سوي، ولگا ليان
