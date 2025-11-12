قازاقستان سيفرلىق دەرەكتەردى زاڭ جۇزىندە مۇلىك رەتىندە مويىنداماقشى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىستە سيفرلىق كودەكس جوباسى مەن وعان ىلەسپە ەكى زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر. قۇجاتتاردى ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ حاتشىسى ەكاتەرينا سمىشليايەۆا تانىستىردى.
جاڭا سيفرلىق كودەكس سيفرلىق ورتاعا قۇقىقتىق مارتەبە بەرىپ، دەرەكتەر مەن پلاتفورمالاردى اينالىمعا ەنگىزۋگە ارنالعان. وسىلايشا سيفرلىق دەرەكتەر، جۇيەلەر، رەسۋرستار مەن ينفراقۇرىلىم قۇقىق وبەكتىسى بولىپ تانىلادى.
- كودەكستىڭ نەگىزگى ءبولىمى سيفرلىق قۇقىقتار ۇعىمىن اينالىمعا ەنگىزەدى. ولاردىڭ مىنانداي ەكى ءتۇرى بولادى:
- اينالىمداعى سيفرلىق قۇقىقتار - سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرى جانە تاۋارلىق سيفرلىق اكتيۆتەر.
- قول جەتىمدىلىكتى، پايدالانۋدى جانە باسقا دا ماتەريالدىق ەمەس مۇمكىندىكتەردى ۇسىناتىن ۋتيليتارلىق سيفرلىق قۇقىقتار.
بۇل نورما ناقتى سەكتوردى توكەندەۋگە جانە سيفرلىق اكتيۆتەر نارىعىن ودان ءارى دامىتۋعا نەگىز جاسايدى. سيفرلىق دەرەكتەر اينالىمىنىڭ قۇقىقتىق رەجيمى ەنگىزىلەدى. جازبالار تۇرىندەگى سيفرلىق دەرەكتەر العاش رەت قۇقىق وبەكتىسى رەتىندە تانىلعالى وتىر. بۇل دەگەنىمىز، دەرەكتەر ەكونوميكالىق قۇندىلىققا يە بولىپ، ازاماتتىق نەگىزدەگى اينالىمعا قاتىسا الادى، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستاندا سيفرلىق كودەكس قابىلداۋ ماسەلەسى 2022 -جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلگەن ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي