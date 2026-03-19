قازاقستان ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ تەپە-تەڭدىگى بويىنشا الەمدە 36-ورىندا تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلى ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ تەپە-تەڭدىگى بويىنشا الەمنىڭ ءىرى ەكونوميكالارى رەيتينگىندە 36-ورىنعا يە بولدى.
حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بىلتىر قازاندا جاريالانعان ەسەبىنە سايكەس، قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ كولەمى 973 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
رەيتينگ كوشىن قىتاي (43,49 تريلليون دوللار) مەن ا ق ش (31,82 تريلليون دوللار) باستاپ تۇر.
سونداي-اق تىزىمگە كەلەسى ەلدەر ەندى:
• ءۇندىستان - 19,14 تريلليون دوللار؛
• رەسەي - 7,34 تريلليون دوللار؛
• جاپونيا - 6,92 تريلليون دوللار؛
• گەرمانيا - 6,32 تريلليون دوللار؛
• يندونەزيا - 5,36 تريلليون دوللار؛
• برازيليا - 5,16 تريلليون دوللار؛
• فرانسيا - 4,66 تريلليون دوللار؛
• ۇلى بريتانيا - 4,59 تريلليون دوللار.
ايتا كەتەيىك، ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ تەپە-تەڭدىگى ەلدىڭ ەكونوميكالىق كولەمىن ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنداعى ايىرماشىلىقتاردى ەسكەرە وتىرىپ تۇزەتەتىن كورسەتكىش. وسى ولشەم بويىنشا الەمدىك ەكونوميكا كولەمى 219 تريلليون دوللاردان اسادى، ونىڭ شامامەن جارتىسى ازيا ەلدەرىنىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. جالپى ىشكى ءونىمى 43,5 تريلليون دوللاردان اساتىن قىتاي اتالعان كورسەتكىش بويىنشا الەمدەگى ەڭ ءىرى ەكونوميكا سانالادى.
ال قازاقستان رەيتينگتە سينگاپۋر (35-ورىن) مەن رۋمىنيانىڭ (37-ورىن) اراسىندا ورنالاسقان.
بۇعان دەيىن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى جاھاندىق ەكونوميكالىق ءوسۋ بولجامىن 3 پايىزعا دەيىن كوتەرگەن ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى قازاقستان 2025 -جىلدى 13 پايىز ينفلياتسيامەن اياقتاۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان.