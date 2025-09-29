ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:06, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارىن اسىعا كۇتەمىز - دميتري پەسكوۆ

    الماتى. KAZINFORM - قاراشا ايىنا جوسپارلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا ءبىرىنشى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى الماتىدا وتكەن قازاقستان- رەسەي مەديافورۋمىندا ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ ءمالىم ەتتى.

    Дмитрий Песков
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

    - ءبىز قاراشا ايىنا رەسەي فەدەراتسياسىنا جوسپارلانعان ق ر پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. دايىندىق ءارتۇرلى باعىتتا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ديپلوماتتار، پارلامەنتتەر مەن ب ا ق بىرلەسە جۇمىس اتقارادى، - دەدى كرەمل وكىلى.

    ول الداعى شارانىڭ ماڭىزدىلىعى مەن اۋقىمدىلىعىنا توقتالدى.

    - جاۋاپكەرشىلىك وتە زور جانە ءبىز ساپاردى اسىعا كۇتەمىز. جوعارى دەڭگەيلى بايلانىستار بارىسىندا پىسىقتالاتىن قۇجاتتاردىڭ قوماقتى پاكەتى دايىندالىپ جاتىر، - دەپ قوستى دميتري پەسكوۆ.

    ايتۋىنشا، قابىلداۋشى مەملەكەت ساپاردىڭ جوعارى دەڭگەيدە ءوتۋى ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايدى.

    - ءبىز ساپاردىڭ ءساتتى بولاتىنىنا سەنىمدىمىز. قابىلداۋشى ەل رەتىندە ءبىز بارلىعىن بارىنشا جوعارى دەڭگەيدە جاساۋعا دايىندالىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.

    مەديافورۋم بارىسىندا دميتري پەسكوۆ سونداي-اق رەسەي مەن قازاقستان ەكى تاۋەلسىز مەملەكەت بولعانىمەن، تاريحي مۇراسى ورتاق ەكەنىن جانە بىرلەسە دامۋ الەۋەتىنە يە ەكەنىن ايتتى.

     

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار