قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارىن اسىعا كۇتەمىز - دميتري پەسكوۆ
الماتى. KAZINFORM - قاراشا ايىنا جوسپارلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا ءبىرىنشى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى الماتىدا وتكەن قازاقستان- رەسەي مەديافورۋمىندا ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز قاراشا ايىنا رەسەي فەدەراتسياسىنا جوسپارلانعان ق ر پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. دايىندىق ءارتۇرلى باعىتتا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ديپلوماتتار، پارلامەنتتەر مەن ب ا ق بىرلەسە جۇمىس اتقارادى، - دەدى كرەمل وكىلى.
ول الداعى شارانىڭ ماڭىزدىلىعى مەن اۋقىمدىلىعىنا توقتالدى.
- جاۋاپكەرشىلىك وتە زور جانە ءبىز ساپاردى اسىعا كۇتەمىز. جوعارى دەڭگەيلى بايلانىستار بارىسىندا پىسىقتالاتىن قۇجاتتاردىڭ قوماقتى پاكەتى دايىندالىپ جاتىر، - دەپ قوستى دميتري پەسكوۆ.
ايتۋىنشا، قابىلداۋشى مەملەكەت ساپاردىڭ جوعارى دەڭگەيدە ءوتۋى ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايدى.
- ءبىز ساپاردىڭ ءساتتى بولاتىنىنا سەنىمدىمىز. قابىلداۋشى ەل رەتىندە ءبىز بارلىعىن بارىنشا جوعارى دەڭگەيدە جاساۋعا دايىندالىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
مەديافورۋم بارىسىندا دميتري پەسكوۆ سونداي-اق رەسەي مەن قازاقستان ەكى تاۋەلسىز مەملەكەت بولعانىمەن، تاريحي مۇراسى ورتاق ەكەنىن جانە بىرلەسە دامۋ الەۋەتىنە يە ەكەنىن ايتتى.