قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيو قالاسىنداعى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۋنيۆەرسيتەتىنە بارىپ، «دۇربەلەڭگە تولى داۋىردەگى ستراتەگيالىق سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ: ادىلەتتى ءارى تۇراقتى الەم قۇرۋ جولىنداعى قازاقستاننىڭ ۇستانىمى» تاقىرىبىندا ءدارىس وقىدى.
- وسى ايتۋلى وقۋ ورنىندا ايماقتاعى ەلدەر اراسىنان العاشقى ءدارىس وقىعان مەملەكەت باسشىسى اتانۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. مۇنى حالىقارالىق ارەناداعى ءرولى ارتىپ كەلە جاتقان قازاقستانعا شىنايى قۇرمەت دەپ قابىلدايمىن. سونداي-اق ءبىزدىڭ مۋلتيلاتەراليزمدى ىلگەرىلەتۋگە ءارى جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتى قولداۋعا باعىتتالعان تاباندى ەڭبەگىمىزدى مويىنداۋدىڭ بەلگىسى رەتىندە قاراستىرامىن. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەنىڭ ومىرىمدە ەرەكشە ورىن الادى. ويتكەنى وسى ۇيىمدا باس حاتشىنىڭ ورىنباسارى جانە جەنەۆاداعى وكىلدىكتىڭ باس ديرەكتورى، قارۋسىزدانۋ جونىندەگى كونفەرەنسيانىڭ باس حاتشىسى لاۋازىمدارىن اتقارۋ باقىتىنا يە بولدىم، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ۋنيۆەرسيتەت ۇجىمىن وقۋ ورنىنىڭ قۇرىلعانىنا 50 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتاپ، ب ۇ ۇ ۋ-دىڭ بۇكىل حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ناقتى شەشىمدەر ازىرلەۋگە قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوزى ۇستاناتىن قاعيداتتار مەن جاپون ەتيكاسى اراسىنداعى ۇندەستىككە توقتالدى. ياعني ۇيلەسىمدىلىك، دانالىق جانە جاۋاپتى كوشباسشىلىق - شىنايى كۇش-قۋاتتىڭ قاينارى.
- حانزادا سەتوكۋ VII عاسىردا «ۇيلەسىمدىلىك بارىنەن بيىك باعالانۋعا ءتيىس» دەپ جازدى. بۇگىندە بۇل قاعيدات مەملەكەتتىك باسقارۋدا جانە حالىقارالىق قاتىناستاردا باستى ءرول اتقارىپ، قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىندا ايقىن كورىنىس تاۋىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت توكيونىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى احۋالدىق ورتالىعىن ارالاپ كوردى.