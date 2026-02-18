12:10, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستان پرەزيدەنتى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى
استانا. قازاقپارات - 18-19-اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ شاقىرۋىمەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ۆاشينگتونعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
سامميت بارىسىندا گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرىلەدى. اتاپ ايتقاندا، بەيبىتشىلىك ورناتۋ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ بويىنشا ناقتى شارالار ازىرلەۋگە دەن قويىلادى.
سونىمەن قاتار ساپار اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى.
ايتا كەتەيىك، ە ا ە و مەن موڭعوليا اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمى زاڭمەن بەكىتىلدى.