قازاقستان گرۋزياعا 15,3 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن گرۋزيا اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە نيەتتى. بۇل ماسەلە استانادا ءوتىپ جاتقان RES- 2026 الاڭىندا وتكەن كەزدەسۋدە تالقىلاندى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ گرۋزيانىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى داۆيد سونگۋلاشۆيليمەن كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىردى.
- ءبىز گرۋزيانى وڭتۇستىك كاۆكازداعى ماڭىزدى ءارى بولاشاعى زور سەرىكتەس رەتىندە باعالايمىز جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك بار دەپ سانايمىز. قازاقستان گرۋزين نارىعىنا استىق پەن ونى قايتا وڭدەۋ ونىمدەرىنەن باستاپ ەت جانە ءسۇت ونىمدەرىنە دەيىن باسەكەگە قابىلەتتى ونىمدەردى جەتكىزۋگە دايىن. وتكەن ماركەتينگتىك جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 15,3 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتالدى، بۇل سوڭعى 20 جىلداعى رەكوردتىق كورسەتكىش، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق بيداي، ۇن جانە ماكارون ونىمدەرىنىڭ گرۋزيا نارىعىنا ەكسپورتىن ۇلعايتۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. سونىمەن قاتار ۆەتەريناريالىق ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، مال مەن مال ونىمدەرىن جەتكىزۋگە قاتىستى سەرتيفيكاتتار كەلىسىلدى.
سونداي-اق 2025 -جىلى قازاقستاننان گرۋزياعا العاش رەت 500 توننا شوشقا ەتى ونىمدەرى ەكسپورتتالعانى ايتىلدى. تاراپتار كادر دايارلاۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە اگرارلىق سەكتوردى دامىتۋ باعىتىندا دا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە داۆيد سونگۋلاشۆيلي ەكى ەل اراسىنداعى ارىپتەستىكتىڭ الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.