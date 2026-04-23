قازاقستان ەۋروپا مەن كاۆكازدىڭ تەڭىز پورتتارىنان تەرمينالدار ساتىپ الماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەۋروپا مەن كاۆكازدىڭ تەڭىز پورتتارىنان تەرمينالدار ساتىپ الماق. بۇل تۋرالى تەمىرجولدار ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى كونفەرەنسياسىنىڭ 40-وتىرىسىندا «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كولىك توراپتارىنىڭ توعىسىندا ورنالاسقان قازاقستان ءاردايىم شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىراتىن سەنىمدى بۋىن بولىپ كەلەدى.
- ءبىز قىتايدىڭ شىعىس جاعالاۋىنان ەۋروپاعا دەيىنگى ءتيىمدى لوگيستيكالىق تىك جۇيەنى قالىپتاستىرىپ جاتىرمىز. ونىڭ ىشىندە كاۆكاز ەلدەرى ارقىلى وڭتۇستىك ەۋروپاعا وتەتىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى بار. «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» جاھاندىق باستاماسى اياسىندا ينفراقۇرىلىمدىق جوسپارلارىمىزدى كورشىلەرمەن ۇيلەستىرىپ، قۋاتتى سينەرگەتيكالىق اسەرگە قول جەتكىزىپ وتىرمىز. ۇزدىكسىز لوگيستيكانى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سىرتقى تەرمينالدار جەلىسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋدەمىز، - دەدى تالعات الدىبەرگەنوۆ.
ق ت ج باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، 2014-جىلدان بەرى مىناداي قازاقستان-قىتاي جوبالارى جۇزەگە اسىرىلدى:
• ليانيۋنگان پورتى - وندا وڭتۇستىك- شىعىس ازيادان كەلەتىن جۇكتەر شوعىرلاندىرىلادى؛
• قورعاس - شىعىس قاقپاسى قۇرعاق پورتى (التىنكول ستانتسياسى) - قىتايمەن شەكاراداعى ەڭ ءىرى لوگيستيكالىق حاب؛
• شيان قۇرعاق پورتى - ەۋروپا باعىتىنا جونەلتىلەتىن كونتەينەرلىك پويىزداردىڭ شامامەن 40 پايىزى وسى جەردە جاساقتالادى.
وسى ينفراقۇرىلىمداردىڭ ارقاسىندا سيان - پوتي باعىتى بويىنشا جەتكىزۋ مەرزىمى رەكوردتىق 15-18 تاۋلىككە دەيىن قىسقاردى. كەلەسى ماقسات - بۇل كورسەتكىشتى 10- 12 كۇنگە دەيىن تومەندەتۋ. سونىمەن قاتار ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىمەن بىرلەسكەن جوبالار دا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- تابىستى مىسال رەتىندە بىرلەسكەن كولىك-لوگيستيكالىق كومپانيا - ەۋرازيالىق تەمىرجول اليانسى جوباسىن ايتۋعا بولادى. بۇل - گەوگرافيادان سينەرگيانىڭ باسىم تۇسكەنىنىڭ ايقىن دالەلى. سونىڭ ارقاسىندا ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى ەڭ قىسقا باعىت قالىپتاستى. قازىر بۇل تەك مارشرۋت ەمەس، الەمدىك ەتالون: جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 12-14 تاۋلىك. 12 جىل ىشىندە تاسىمال كولەمى العاشقى جىلمەن سالىستىرعاندا 100 ەسەدەن استام ءوستى، - دەدى ق ت ج باسشىسى.
سونىمەن قاتار ول ەۋروپا مەن كاۆكازداعى تەڭىز پورتتارىندا تەرمينالدىق قۋاتتاردى ساتىپ الۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - تەك اكتيۆتەرگە يەلىك ەتۋ ەمەس، شىعىس - باتىس جانە سولتۇستىك - وڭتۇستىك باعىتتارىن بايلانىستىراتىن ءبىرىڭعاي كولىك قاڭقاسىن قالىپتاستىرۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى تالعات الدىبەرگەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىز 2023 -جىلعا قاراي ترانزت كولەمىن جىلىنا 100 ميلليون توننا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.