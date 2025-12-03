قازاقستان-رەسەي شەكاراسىندا جۇزدەگەن ەلىكتىڭ قىرىلعانى تۋرالى اقپارات تارادى
پاۆلودار. KAZINFORM - رەسەي ب ا ق- تارىندا نوۆوسىبىر وبلىسىنىڭ قازاقستانمەن شەكتەسەتىن جەرىندە جۇزدەگەن ەلىكتىڭ قىرىلىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات تارادى.
اقپاراتتا جابايى جانۋارلار قاراسۋىق اۋدانىنداعى كولدە قاتقان مۇزدان وتە الماي، توپ-توبىمەن قىرىلىپ قالعانى ايتىلادى. جەرگىلىكتى تابيعات قورعاۋ ۆەدومستۆوسى مۇزدى كولدەردىڭ بىرىندە جانۋارلاردى قۇتقارۋ بويىنشا «كۇردەلى جانە اۋقىمدى وپەراتسيانى» ينسپەكتورلار اڭشىلارمەن بىرلەسىپ جۇرگىزدى دەپ مالىمدەگەن. ايتسە دە ولار جۇزدەگەن جانۋار قىرىلىپ قالدى دەگەن اقپارات دۇرىس ەمەس دەپ وتىر.
ال جەرگىلىكتى تۇرعىندار ينسپەكتورلار ەلىكتەردى قۇتقارعانىمەن جاعاعا لاقتىرىپ تاستاپ جاتقاندارىنا قىنجىلىس تانىتقان. شىن مانىندە جانۋارلاردىڭ بويىن جىلىتىپ، سوسىن بوساتۋ كەرەك ەكەنىن العا تارتادى.
نوۆوسىبىر وبلىسىنىڭ قاراسۋىق اۋدانى پاۆلودار وبلىسىنىڭ تەرەڭكول جانە ۋسپەن اۋداندارىمەن شەكارالاس. قوس مەملەكەتتىڭ بۇل اۋماقتاعى شەكاراسىندا قاراسۋىق جانە شاعان كولدەرى ورنالاسقان. رەسەيدىڭ ىشكى جاعىنان اۋا باستاعان ءتۇز تاعىلارى اتالعان سۋ ايدىندارىن باسىپ ءوتۋى ىقتيمال.
پاۆلودار وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ وكىلدەرى شەكارالىق ايماقتاردا ەلىكتەردىڭ قىرىلۋى تۋرالى اقپارات تۇسپەگەنىن حابارلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا سىبىر ەلىكتەرىندە كۇيەككە ءتۇسۋ مەزگىلى باستالدى. جابايى جانۋارلار شاعىلىسۋ ءۇشىن وزدەرىنە قولايلى جەر ىزدەپ، ميگراتسيا جاسايدى. ەلىكتەردىڭ شوعىرلانىپ، توپ-توبىمەن كوشىپ-قونۋى تۋرالى مالىمەتتەر بار. تەك پاۆلودار وبلىسىندا عانا ەمەس، قاراعاندى وڭىرىندە ەلىكتەردىڭ شوعىرلانۋى تىركەلگەنىن ارىپتەستەرىمىز ايتىپ جاتىر. بۇل ۋاقىتشا قۇبىلىس. ءبىراق جانۋارلاردىڭ ءولۋى تۋرالى اقپارات جوق. قازىر ءبىز جەرگىلىكتى ورمان شارۋاشىلىقتارىنان ەلىكتەردىڭ قوزعالىسى تۋرالى مالىمەتتەر جيناپ جاتىرمىز. ونىڭ ناتيجەسى ەكى-ءۇش كۇندە بەلگىلى بولادى، - دەيدى وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى يساتاي ابدرازاحوۆ.
رەسمي مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، بۇگىندە پاۆلودار وبلىسىنىڭ اۋماعىندا شامامەن 4800 دەي ەلىك بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا ەلىكتەردى زاڭسىز اتقان اۋىل تۇرعىنى ۇستالدى.