قازاقستان-رەسەي شەكاراسىندا فۋرالارعا قاتىستى جاعداي جىل سوڭىنا دەيىن شەشىلەدى - پۋتين
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان-رەسەي شەكاراسىنداعى سوڭعى كولىك كەپتەلىسىنىڭ سەبەبىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ونىڭ ايتۋىنشا، شەكاراداعى جۇك كولىكتەرىنىڭ كەپتەلىسى زاڭسىز يمپورتقا قارسى كۇرەستەن تۋىنداعان.
پۋتين قىرعىزستانعا ساپارىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءوزىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ە ا ە و شەڭبەرىندەگى كەدەن كوميتەتى جولدا كەزدەيسوق تەكسەرۋلەر ۇيىمداستىرا باستاعانىن ايتتى.
- بەلگىلى بولعانداي، تاۋارلاردىڭ ايتارلىقتاي كوپ سانى، فۋرالار جانە جۇك كولىكتەرى رەسەيلىك-قازاقستاندىق شەكارادان قۇجاتسىز ءوتىپ ءجۇر. بۇل - قارا يمپورت، - دەدى ول.
رەسەي باسشىسى رەسەي مەن قازاقستاننىڭ ورتاق كەدەن ايماعى، ورتاق نارىق جانە كاپيتال مەن تاۋارلاردىڭ ەركىن قوزعالىسى بار ەكەنىن، الايدا وسىعان قاراماستان ءاربىر جۇك فۋراسىندا ەكى ەل اراسىندا كەلىسىلگەن ناقتى قۇجاتتار جيىنتىعى بولۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل جۇك كولىگىندە نە بار ەكەنىن ەگجەي-تەگجەيلى كورسەتەتىن قۇجات بولىپ، وندا كەم دەگەندە تاۋارلار كىمگە جونەلتىلىپ جاتقانى انىق كورسەتىلۋى، سونداي-اق رەسەي شەكاراسىنان وسى تاۋارلارمەن وتەتىن ادام قانداي كەدەندىك جيىن مەن ق ق س تولەۋى كەرەك ەكەنى بىردەن تۇسىنىكتى بولۋى ءتيىس.
رەسەي باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن قازاقستاننان رەسەيگە زاڭسىز يمپورتقا قارسى كۇرەسۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەنىن حابارلادى.
- ءبىز بۇل ماسەلەنى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلىمەن تالقىلادىق. ول ءبارىن ءتۇسىندى. ونىڭ ەشقانداي سۇراعى نەمەسە ماسەلەسى جوق. ءبىز شەكارامىزدا، قازاقستان اۋماعىندا جينالعان كوپتەگەن جۇك كولىكتەرىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىعىن جاسايتىنىمىزعا كەلىستىك. ءبىزدىڭ كەدەن ورگاندارىمىز تاسىمالداناتىن بۇل تاۋارلاردىڭ قۇنى جاريالاناتىنىنا جانە سوڭعى الۋشى انىقتالاتىنىنا كەلىستى. ءبىز جۇك كولىكتەرىنىڭ وتۋىنە بىرتىندەپ رۇقسات بەرەمىز، - دەپ قوستى ول.
پۋتين قازاقستان-رەسەي شەكاراسىنداعى جۇك كولىكتەرىنە قاتىستى جاعداي جىل سوڭىنا دەيىن شەشىلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى تاسس سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن رەسەي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ بەكەتتەرىندە كولىكتەر جينالىپ قالعانىن جازعان بولاتىنبىز.
قازاقستان ە ە ك پەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيا الاڭىندا قازاقستان-رەسەي شەكاراسىنداعى كەپتەلىس ماسەلەسىن كوتەردى.