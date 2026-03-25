قازاقستان- رەسەي اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى 30 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناستار كەڭەيىپ كەلەدى. بۇل جونىندە ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ر ف ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستينمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.
جيىندا ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلدى. ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق، ونەركاسىپ جانە ەنەرگەتيكا، كولىك سالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق ەكولوگيا سالاسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىل ماسەلەلەرى قارالدى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا قازاق-رەسەي قاتىناستارى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ ساپالى جاڭا دەڭگەيىنە كوتەرىلدى. سوڭعى جىلدارى ءوزارا ساۋدا كولەمى 30 ميللياردتىق مەجەگە ەداۋىر جاقىندادى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول قوس مەملەكەت اراسىنداعى ساۋدا اينالىمىنا توقتالدى.
- رەسەي قازاقستان ەكونوميكاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى بويىنشا كوشباسشى ەلدەر قاتارىندا. ماسەلەن، وتكەن جىلدىڭ 9 ايىندا كورشىمىزدەن $2,1 ميلليارد ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ال 20 جىل ىشىندە رەسەيلىك تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى $28,5 ميللياردقا جەتتى. قازاقستان ر ف ەكونوميكاسىنا $9 ميلليارد ينۆەستيتسيا سالدى، - دەدى ق ر پرەمەر-ءمينيسترى.
سونداي-اق ول ەلىمىزدىڭ سەرىكتەستىكتى جاڭا باعىتتاردا وركەندەتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ال رەسەي ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداعان قازاق ەلىن قۇتتىقتادى.
- ءسىزدى جانە قازاقستاندىقتاردى تاريحي وقيعامەن، جاڭا كونستيتۋتسيالارىڭىزدىڭ قابىلدانۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. رەفەرەندۋم ناتيجەسى قازاقستان حالقىنىڭ ەل پرەزيدەنتى، قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ زاماناۋي ءارى وركەندەگەن مەملەكەت قۇرۋ، رەسپۋبليكا ازاماتتارىنىڭ ءا- اۋقاتىن ارتتىرۋ باعىتىن قولدايتىنىن ناقتىلاي ءتۇستى، - دەدى م. ميشۋستين.