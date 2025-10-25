قازاقستان پرەمەر-ليگاسىنا جولداما العان 3 كوماندا بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ءبىرىنشى ليگاسىنىڭ بيىلعى ماۋسىمى اياقتالدى. ءۇش كوماندا ق پ ل- گە جولداما الدى.
شەشۋشى تۋردا وسكەمەندىك «التاي» فۋتبول كلۋبى ءوز الاڭىندا «وڭتۇستىك» كومانداسىن 4:1 ەسەبىمەن جەڭىپ، كەلەر جىلى قازاقستان پرەمەر-ليگاسىندا ويناۋعا مۇمكىندىك الدى.
ءبىر تۋر بۇرىن «كاسپي» كومانداسى ءبىرىنشى ليگانىڭ چەمپيونى بولسا، تۋرنيرلىك كەستەدەگى ەكىنشى ورىندى پاۆلودارلىق «ەرتىس» يەلەندى. وسىلايشا قوس كوماندا جولداما ماسەلەسىن ەرتەرەك شەشىپ قويعان.
«تۇركىستان» كومانداسى قارجىلىق جاعدايىنا بايلانىستى سوڭعى تۋر ويىنىنان باس تارتتى. ەسەسىنە «شاحتەر» اۆتوماتتى تۇردە 3 ۇپاي الدى. ءبىراق وسكەمەندىك كلۋبتان ەكى ۇپايعا ارتتا قالعان قاراعاندىلىقتار بيىلعى مەجەنى ورىنداي الماي، جولداما ماسەلەسىن كەلەر جىلعا قالدىردى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان پرەمەر- ليگاسىنىڭ ۇزدىك كلۋبتارى «استانا» مەن «قايرات» سوڭعى تۋردا چەمپيوندىققا تالاساتىنىن حابارلاعانبىز.