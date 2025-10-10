قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگانىنا 2026 -جىلى ءتوراعالىق ەتەدى
دۋشانبە. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس-شارا جوسپارلانعان، سونىڭ ىشىندە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ۇيىمداستىرىلماق. پرەزيدەنت ت م د ەلدەرى ۇكىمەتتەرىنىڭ مۇشەلەرى مەن بيزنەس وكىلدەرىن فورۋم جۇمىسىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، ت م د جاڭا تاريحي جاعدايدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەنىمدى ارتتىرۋدىڭ حالىقارالىق تەتىگى رەتىندە سۇرانىسقا يە قۇرىلىم ەكەنىن دالەلدەدى. دوستاستىقتىڭ 35 جىلدىعى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى ەلدەر اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا جانە ۇيىم قىزمەتىن ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ۇسىنىسىن ورتاعا سالدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جانداندىرۋ نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ت م د ەلدەرى ساۋدا اينالىمىنىڭ جالپى كولەمى 8 پايىز ۇلعايىپ، 110 ميلليارد دوللارعا جەتتى. سونىمەن قاتار، سوڭعى بەس جىلدا قازاقستاننىڭ دوستاستىق مەملەكەتتەرىمەن الىس- بەرىسى ءبىر جارىم ەسە ءوسىپ، 38 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش ۇيىمنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق الەۋەتىن تانىتادى جانە ءالى دە مۇمكىندىكتەردىڭ بار ەكەنىن بايقاتادى. ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا قاجەتتى ينستيتۋتتىق جانە قۇقىقتىق بازامىز بار. ءوزارا ءتيىمدى تالاپتارعا ساي قىزمەت كورسەتۋ نارىقتارىنا تىكەلەي ءارى كەدەرگىسىز قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە، بىرلەسكەن وندىرىستەردى ىسكە قوسۋعا، نەگىزگى سالالارداعى كووپەراتسيالىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋگە باسا ءمان بەرۋ كەرەك دەپ سانايمىز. ينۆەستيسيا تارتۋ، كولىك-ترانزيت الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ، تسيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزۋ جانە وڭىرلەردىڭ تەڭ دارەجەلى بايلانىستارىن دامىتۋ باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا بولۋعا ءتيىس. ت م د-عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ تىڭ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز. مۇنى كەلەسى جىلى ءساۋىر ايىندا ب ۇ ۇ اياسىندا استانادا وتەتىن حالىقارالىق فورۋم الاڭىندا ۇيىمداستىرۋعا بولادى. جيىن قاۋىپسىزدىك پەن دامۋدىڭ قازىرگى سىن-قاتەرلەرىنىڭ سەبەپ-سالدارىن زەردەلەۋگە ارنالادى. وسىلايشا، ت م د-نىڭ جەتەكشى ساراپشىلارى قازىرگى ۋاقىتتىڭ قيىن پروبلەمالارىن شەشۋگە ۇلەس قوسا الار ەدى. 2026 -جىلى قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگانىنا ءتوراعالىق ەتەدى. ەلىمىزدىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس-شارا جوسپارلانعان، سونىڭ ىشىندە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ۇيىمداستىرىلماق. ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، قۇرمەتتى ارىپتەستەرىمدى، سونداي-اق ت م د ەلدەرى ۇكىمەتتەرىنىڭ مۇشەلەرى مەن بيزنەس وكىلدەرىن فورۋم جۇمىسىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىن. اتالعان الاڭدا ەلدەرىمىزگە قاتىستى ورتاق ماسەلەلەر قاراستىرىلاتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، وعان ە ا ە و مەن ت م د-نىڭ بىرلەسكەن ءىس-شاراسى مارتەبەسىن بەرۋدى قاراستىرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، قازاقستان باستاماشى بولعان تمد- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعى ارقىلى وتەتىن كۇرە جولداردى ءوزارا ۇشتاستىرۋ تۇجىرىمداماسى بويىنشا جۇمىستار اياقتالىپ كەلەدى. پرەزيدەنت بەلسەندى جۇمىس ىستەيتىن كولىك دالىزدەرى تابىستى ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ كەپىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىزدىڭ ايماق ەۋروپا مەن ازيانى جالعاپ، جاھاندىق كولىك- لوگيستيكا جۇيەسىندە ەرەكشە ءرول اتقارىپ كەلەدى.
- «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» ءدالىزى ت م د مەملەكەتتەرى ءۇشىن پارسى شىعاناعى مەن وڭتۇستىك ازيا ەلدەرىنىڭ نارىعىنا تىكەلەي جول اشادى. ال «شىعىس - باتىس» باستاماسى مەن ترانسكاسپي باعدارى قىتايدىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» مەگاجوباسىمەن ۇشتاسىپ، ت م د اۋماعىن ەۋرازياداعى توعىز جولدىڭ تورابىنا اينالدىرادى. ءوڭىرىمىزدىڭ ترانزيتتىك مۇمكىندىكتەرىن جاقىندا عانا قازاقستان اۋماعىندا ىسكە قوسىلعان «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجول جەلىسى كۇشەيتە تۇسەدى. ول ترانسقازاقستان تەمىرجول ءدالىزىن قالىپتاستىرۋدىڭ نەگىزىن قالايدى. ءبىراق مەملەكەتتەرىمىزدىڭ كولىك سالاسىنداعى الەۋەتىن تولىق اشۋ ءۇشىن ءبىزدىڭ الدىمىزدا زاماناۋي ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ مىندەتى تۇر. دوستاستىقتىڭ ءبىرىڭعاي تسيفرلىق كولىك- لوگيستيكا كارتاسىن ازىرلەۋدى ۇسىنامىن. بۇل ۇلتتىق ينفراقۇرىلىمدىق جوسپارلاردى بىرىكتىرۋگە جانە كولىك بايلانىستارىنىڭ تۇتاس كەڭىستىگىن جاساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءوز كەزەگىندە ول ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋعا جاعداي جاسايدى. بۇگىندە قازاقستان باستاماشى بولعان ت م د-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعى ارقىلى وتەتىن كۇرە جولداردى ءوزارا ۇشتاستىرۋ تۇجىرىمداماسى بويىنشا جۇمىستار اياقتالىپ كەلەدى. جۇك اعىنىن ءتيىمدى باسقارۋ، شىعىنداردى تومەندەتۋ جانە تاۋەكەلدەردى ازايتۋ ءۇشىن بۇل قۇجاتتى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋدى كوزدەيتىن ەرەجەلەرمەن تولىقتىرۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا بارعانىن جازدىق.