قازاقستان ۋرانىن فينليانديا اتوم ستانسالارىنا جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تالقىلانادى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقالييەۆ قازاقستان ۋرانىن فينليانديا اتوم ستانسالارىنا جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتتى.
- فينليانديا اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت پايدالانۋ تۇرعىسىندا شىن مانىندە الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى. ول - يادرولىق تەحنولوگيالاردى ۇزدىك پايدالانۋشىلاردىڭ ءبىرى، عىلىمي-تەحنيكالىق زەرتتەۋلەر بويىنشا كوشباسشى. جانە دە فينليانديانىڭ رەتتەۋشىلىك بازاسى ەتالون سانالادى. مۇنى ماگاتە دە اتاپ وتەدى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋببتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارى اياسىندا قازاقستان مەن فينليانديا اراسىندا ءتيىستى كەلىسىمگە قول قويىپ، ەلىمىز فين تاجىربيەسىن زەردەلەيدى.
- فين زاڭناماسى - ۋراندى ءوندىرۋ، ۋران قوندىرعىلارىن باسقارۋ، پايدالانۋ ماسەلەسىن ەڭ قاتاڭ رەتتەۋشىلەردىڭ ءبىرى. بۇل تاجىريبەنىڭ قىزىقتى ەكەنى ءسوزسىز. ءبىز ماعلۇمات الماسۋعا، قازاقستان ستاندارتتارى الدىڭعى قاتارلى ەلدەردەگى سوڭعى ازىرلەمەلەرگە ساي كەلۋى ءۇشىن زاڭاماعا بىرلەسىپ تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە ۋاعدالاستىق، - دەدى الماسادام ساتقاليەۆ.
سونىمەن قاتار ول قازاقستان ۋرانىن فينليانديا اتوم ستانسالارىنا جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تالقىلاناتىنىن ايتتى.
- قازاقستان بارلىق ۋاقىتتا دا حالىقارالىق نارىعىن ۇلعايتۋعا مۇددەلى. سوندىقتان سەرىكتەستەرىمىزگە قازاقستان ۋرانىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز. بۇعان دەيىن دە ۇسىنعان ەدىك. ولار جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. بۇل ساپار مۇنداي جەتكىزىلىم مۇمكىندىگى مەن كولەمىنە قاتىستى ءىس جۇزىندە كەلىسسوز جۇرگىزۋگە تاماشا مۇمكىندىك سانالادى، - دەدى الماسادام ساتقاليەۆ.