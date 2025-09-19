قازاقستان قىتايمەن بىرلەسىپ، ەكسپورتقا شىعاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ كولەمىن ۇلعايتپاق
استانا. KAZINFORM - بيىلعى قىركۇيەك ايىنىڭ 9 - 14- ارالىعىندا قازاقستانعا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ باس كەدەن باسقارماسىنىڭ دەلەگاتسياسى جۇمىس ساپارىمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىمەن بىرلەسە ۇيىمداستىرىلعان بۇل ساپار قازاقستاندىق مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ قىتاي نارىعىنا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
ينسپەكتسيالىق ساپار اياسىندا ماماندار سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا جانە الماتى وبلىستارىنداعى ءبىرقاتار ەت وڭدەۋ جانە قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن ارالاپ كوردى. اسىرەسە، تەحنولوگيالىق ۇدەرىستەرگە، بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنىڭ ساقتالۋىنا، ۆەتەريناريالىق جانە زەرتحانالىق باقىلاۋ جۇيەسىنە، سونداي-اق ءونىمدى ساقتاۋ مەن تاسىمالداۋ جاعدايلارىنا ايرىقشا كوڭىل ءبولىندى.
وسى ورايدا الماتى قالاسىندا قىتايدىڭ ەكسپورتقا شىعۋعا مۇددەلى كاسىپورىنداردى تىركەۋگە ارنالعان اقپاراتتىق پلاتفورماسى- CIFER جۇيەسى بويىنشا سەمينار ۇيىمداستىرىلدى. قاتىسۋشىلار ەكسپورتقا باعىتتالعان كاسىپورىندارعا قويىلاتىن تالاپتاردى، سونداي-اق وتىنىمدەردى بەرۋ مەن قاراۋ ءتارتىبىن تالقىلادى. دەلەگاتسيا سونىمەن قاتار رەسپۋبليكالىق ۆەتەريناريالىق زەرتحانانىڭ جانە قالالىق اۋماقتىق ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى ينسپەكتسياسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
ساپار قورىتىندىسى بويىنشا ق ح ر باس كەدەن باسقارماسى جاڭا قازاقستاندىق كاسىپورىنداردى قىتاي نارىعىنا ءونىم جەتكىزۋشىلەردىڭ ماقۇلدانعان تىزىمىنە ەنگىزۋگە نەگىز بولاتىن رەسمي قورىتىندى دايىندايدى.
بۇل وتاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن قوسىمشا ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەر اشىپ، اگرارلىق سەكتوردىڭ ودان ءارى دامۋىنا جانە قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا الەۋەتىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى 70 تەن استام ەلگە ەكسپورتتالاتىنى تۋرالى جازدىق.