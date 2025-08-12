قازاقستان قىتايمەن اۋە رەيستەرىنىڭ سانىن ارتتىرماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قىتايمەن جانە وزبەكستانمەن اۋە قاتىناسىن كەڭەيتىپ، جاڭا باعىتتار اشۋدى جانە رەيستەر سانىن كوبەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ەلوردادا «ورتالىق ازيا + قىتاي» اۆياتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 14-تامىز كۇنى قىتاي جانە وزبەكستاننىڭ اۆياتسيا باسشىلارىمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر وتەدى.
- ءبىز جاڭا پۋنكتتەر اشىپ، تاسىمالداۋشىلارىمىزعا جاڭا مۇمكىندىكتەر ۇسىنعىمىز كەلەدى. جوسپارىمىزدا رەيستەر جيىلىگىن ارتتىرۋمەن قاتار ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ دە بار، - دەپ اتاپ ءوتتى س. تومپيەۆا.
ءوز سوزىندە كوميتەت ءتوراعاسى قازاقستان مەن قىتايدىڭ اۆياتسيا باسشىلىعى اراسىندا «اشىق اسپان» رەجيمى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانىن ەسكە سالدى. بۇل رەيستەر سانىن ەكى ەسەگە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. وسى كەلىسىم اياسىندا جاڭا باعىتتار مەن جاڭا تاسىمالداۋشىلار قوسىلعان.
سونداي-اق اۆياتسيا سالاسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋ شارالارى، سونىڭ ىشىندە اۋەحابتار سالۋ ماسەلەسى تالقىلانۋدا.
- قازاقستاننىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى وتە ۇتىمدى، ال جۇك اۋە تاسىمالىن دامىتۋ جاھاندىق اۆياتسيا كارتاسىنداعى پوزيتسيامىزدى نىعايتۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ تولىقتىردى س. تومپيەۆا.
ايتا كەتەيىك، «ورتالىق ازيا - قىتاي» (C5+1) باستاماسى اياسىندا ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ەكىنشى كونفەرەنتسياسى قازاقستان استاناسىندا ءوتىپ جاتىر. وعان قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اۆياتسيا باسشىلارى، ازاماتتىق اۆياتسيا جانە اەروناۆيگاتسيا قىزمەتتەرىنىڭ وكىلدەرى جينالدى.
جيىندا ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، كولىك- ترانزيتتىك ينتەگراتسيانى دامىتۋ، اۆياتسيا ماماندارىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى حالىقارالىق اۋە باعىتتارى جەلىسىن كەڭەيتۋ، جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، ەكولوگيالىق تۇراقتى اۆياتسيانى دامىتۋ، سونداي- اق 2024 -جىلى قازاقستان باستاماسىمەن قۇرىلعان ەۋرازيالىق ازاماتتىق اۆياتسيا كونفەرەنتسياسىنا (EACAC) مۇشە ەلدەردىڭ ىنتىماقتاستىعى تالقىلانادى. بۇل ۇيىم ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ ICAO، ەۋروپالىق كوميسسيا، IATA جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدارمەن بىرلەسكەن جۇمىسىندا ءبىرىڭعاي ۇستانىمىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
بىلتىر «ورتالىق ازيا - قىتاي» (C5+1) ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ ءبىرىنشى كونفەرەنتسياسى قىتايدىڭ شيان قالاسىندا وتكەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، الماتى اۋەجايى قىتايدان جاڭا باعىت بويىنشا العاشقى رەيستى قابىلدادى.