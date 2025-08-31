قازاقستان قىتاي ەكونوميكاسىنا قالاي كىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 30-تامىز بەن 3-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن باردى. وسى ورايدا وتكەن ءبىر جىلدىڭ ىشىندە قازاقستان قىتاي ەكونوميكاسىنا قالاي كىرىككەنىن شولىپ كوردىك.
ساۋدا- ساتتىق
بىلتىردان بەرى قازاقستان قىتايدىڭ ءار وڭىرىمەن ساۋدانى دامىتىپ كەلەدى. 2024 -جىلى ءۇرىمجى قالاسىندا «QazTrade» ا ق وكىلدىگى اشىلدى. «QazTrade» كەڭسەلەرى سىچۋان مەن حۋبەي پروۆينتسيالارىندا دا ىسكە قوسىلدى. قىتاي تاراپى شاندۋڭ پروۆينتسياسىندا تاعى ءبىر وكىلدىك قۇرۋدى ۇسىندى.
2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا شياندا «KAZAKH INVEST» ۇ ك ا ق وكىلدىك كەڭسەسى جۇمىسىن باستادى. ول Shaanxi baosheng Silk Road Construction Engineering Co Ltd. تاۋەلسىز سەرىكتەسى ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. كەلىسىم اياسىندا جاڭا وكىلدىك قازاقستاننىڭ قىتايداعى ينۆەستيتسيالارىن تارتۋعا جانە جوبالارىن ىلگەرىلەتۋگە جاردەمدەسەدى. سونىمەن قاتار، «KAZAKH INVEST» رەسمي كەڭسەسى بەيجىڭدە جۇمىس ىستەيدى.
كولىك جانە لوگيستيكا
قازاقستان سياندا لوگيستيكالىق ورتالىعىن اشتى. ونىڭ قۇرىلىسى 2023 -جىلدىڭ مامىرىندا باستالىپ، 2024 -جىلدىڭ اقپانىندا پايدالانۋعا بەرىلدى.
«ق ت ج» ۇ ك ا ق باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سيان قالاسىنداعى تەرمينالدىڭ جوبالىق قۋاتى جىلىنا 66,5 مىڭ جيىرما فۋت ەكۆيۆالەنتكە تەڭ. ال اۋدانى - 6,7 گەكتار. بۇل ورتالىق قازاقستان تاۋارلارىن سياندى قورعاس، الاشانكوۋ جانە تاچەن پورتىمەن تاسىمالداۋ، قىتاي تاۋارىن ەۋروپاعا جەتكىزۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.
گۋاڭجوۋداعى باس كونسۋلدىق
ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جاڭا ديپلوماتيالىق الاڭداردى دا تالاپ ەتەدى. 2025 -جىلعى مامىردا قازاقستان مەن قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ الماتىداعى كەزدەسۋى اياسىندا وڭتۇستىك قىتايدىڭ نەگىزگى ىسكەرلىك ورتالىعى گۋاڭجوۋدا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعىن اشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانى تۋرالى حابارلاندى.
بۇل كەڭسەنىڭ قاشان اشىلاتىنى ازىرگە بەلگىسىز. قازىر قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلىگى، شانحاي مەن شيانداعى باس كونسۋلدىقتارى، سونداي-اق ءۇرىمجى قالاسىنداعى پاسپورت-ۆيزالىق قىزمەت قازاقستاندىقتارعا كومەك كورسەتەدى.
مادەني- گۋمانيتارلىق جوبالار
2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا بەيجىڭدە قازاقستاننىڭ قىتايداعى مادەني ورتالىعى اشىلدى. مۇندا كىتاپحانا، كورمە جانە كونفەرەنسيا زالدارى، شىعارماشىلىققا، قولونەرگە جانە قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە ارنالعان بولىمدەر بار. سونداي-اق، قىتاي اۋديتورياسىنا ارنالعان كونسەرتتەر، كورمەلەر، كينو كورسەتىلىمدەرى، فەستيۆالدار مەن دارىستەر وتەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان- قىتاي اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىسقا شولۋ ۇسىنعان ەدىك.
ەسىمجان ناقتىباي