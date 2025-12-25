قازاقستان قىسقى وليمپياداعا قانشا ليتسەنزيامەن بارادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا از ۋاقىت قالدى. يتاليانىڭ ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن ءدۇبىرلى دوداعا قازاقستان قۇراماسىنىڭ قالاي دايىندالىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.
ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ وكىلى تۇرلىجان ايتەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءدال قازىرگى تاڭدا قازاقستان قورجىنىندا 23 ليتسەنزيا بار.
- قازىر ۇلتتىق قۇرامانىڭ ەنشىسىندە 23 ليتسەنزيا بار. ونىڭ 2 ەۋى - مانەرلەپ سىرعاناۋدان، 9 ى - شورت-ترەكتەن، 12 ءسى - كونكيمەن جۇگىرۋدەن. قالعان سپورت تۇرلەرى بويىنشا ىرىكتەۋ ءالى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ليتسەنزيالىق تۋرنيرلەردىڭ باسىم بولىگى قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان جالپى 90 عا جۋىق ليتسەنزياعا قول جەتكىزۋى مۇمكىن. الايدا وليمپياداعا باراتىن سپورتشىلار سانى ليتسەنزيادان الدەقايدا از بولادى.
- ءبىر سپورتشى بىرنەشە قاشىقتىقتا نەمەسە بىرنەشە ديستسيپلينادا ونەر كورسەتە الادى. مىسالى، شورت-ترەكتە 4 سپورتشى بارىپ، 9 ليتسەنزيانى پايدالانادى. سوندىقتان شامامەن 30-35 سپورتشى وليمپياداعا اتتانادى دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى مينيسترلىك وكىلى.
تۇرلىجان ايتەنوۆ 2022-جىلى بەيجىڭدە وتكەن قىسقى وليمپيادامەن سالىستىرا وتىرىپ، ودان كەيىن شەتەلدىك كەڭەسشى مامانداردى دا تارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بەيجىڭ وليمپياداسىندا 30 دان اسا سپورتشى قاتىسقانىمەن، ليتسەنزيا سانى 7 عانا بولدى. وكىنىشكە قاراي، جۇلدەسىز ورالدىق. قازىر باستى ماقسات - كوبىرەك سپورتشى قاتىستىرۋ ەمەس، ساپاعا جۇمىس ىستەۋ، كەم دەگەندە ءبىر مەدال الۋ. قاي سپورت ءتۇرى قاي ەلدە جاقسى دامىسا، سول ەلدەن ماماندار شاقىرىلدى. ولار كۇندەلىكتى جاتتىعۋ پروتسەسىنە تىكەلەي قاتىسىپ جاتىر، - دەدى ول.
مينيسترلىك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، بياتلون، شاڭعى جارىسى، فريستايل-موگۋل جانە فريستايل- اكروباتيكا سەكىلدى سپورت تۇرلەرىنەن ليتسەنزيالىق ىرىكتەۋ ءالى اياقتالعان جوق. الەم كۋبوكتارى بىتكەن سوڭ حالىقارالىق رەيتينگ جاريالانىپ، ۇزدىك سپورتشىلار وليمپيادا جولداماسىن الادى.
ال ۇلتتىق قۇرامالاردىڭ دايىندىعى ماۋسىم بويى ەۋروپادا وتەتىن الەم كۋبوكتارى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. وليمپياداعا سپورتشىلار جارىس باستالاردان ءبىر اپتا بۇرىن بارىپ، جەرگىلىكتى كليماتقا بەيىمدەلەدى.
- بارلىق قۇرامالار وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىمەن، تەستىلىك جارىستارمەن قامتاماسىز ەتىلەدى. ءار كوماندامەن بىرگە دارىگەر، ماسساجيست، پسيحولوگ جۇمىس ىستەيدى. بۇل جۇيە تولىق جولعا قويىلعان، - دەدى مينيسترلىك وكىلى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت تاراپىنان وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە قوماقتى سىياقى قاراستىرىلعان. التىن مەدال ءۇشىن - 250 مىڭ دوللار، كۇمىس ءۇشىن - 150 مىڭ دوللار، قولا جۇلدەگە - 75 مىڭ دوللار تولەنەدى. ءتىپتى 5-ورىنعا دەيىن ىنتالاندىرۋ سىياقىسى بار.
ءدۇبىرلى دودا 6-22-اقپان ارالىعىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن بيلەتتەردى قايدان جانە قالاي ساتىپ الۋعا بولاتىنىن جازعان ەدىك.