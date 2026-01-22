ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:43, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستان قور بيرجاسىندا تەڭگە نىعايا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,94 تەڭگەگە ارزانداپ، 505,71 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 506,70 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 505,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,05 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 590,59-595,05 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 504,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,97 تەڭگە، ساتۋ - 599,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,28 تەڭگە، ساتۋ - 78,20 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 21-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 506,70 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
