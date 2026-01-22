قازاقستان قور بيرجاسىندا تەڭگە نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,94 تەڭگەگە ارزانداپ، 505,71 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 506,70 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 505,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,05 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 590,59-595,05 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 504,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,97 تەڭگە، ساتۋ - 599,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,28 تەڭگە، ساتۋ - 78,20 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 21-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 506,70 تەڭگە بولدى.