قازاقستان قور بيرجاسىندا تەڭگە نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,56 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,83 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 624,72-628,60 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,35 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 537,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,48 تەڭگە، ساتۋ - 631,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,20 تەڭگە، ساتۋ - 80,07 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 21-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,56 تەڭگە بولدى.