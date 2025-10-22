ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان قور بيرجاسىندا تەڭگە نىعايا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,56 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,83 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 624,72-628,60 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,35 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 537,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,48 تەڭگە، ساتۋ - 631,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,20 تەڭگە، ساتۋ - 80,07 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 21-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,56 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار