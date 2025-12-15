ق ز
    18:15, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان قور بيرجاسىندا تەڭگە باعامى كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    دوللار

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,61 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 522,38 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 516,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,94 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 605,77-611,64 تەڭگە، ال رۋبل 6,47-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,69 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 514,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,72 تەڭگە، ساتۋ - 611,72 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,06 تەڭگە، ساتۋ - 77,17 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى.

