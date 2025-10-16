ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار ءبىرشاما ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,56 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,52 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,34-629,39 تەڭگە، ال رۋبل 6,71-6,83 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,53 تەڭگە، ساتۋ - 632,59 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,01 تەڭگە، ساتۋ - 79,88 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 15-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار