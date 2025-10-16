قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار ءبىرشاما ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,56 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,52 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,34-629,39 تەڭگە، ال رۋبل 6,71-6,83 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,53 تەڭگە، ساتۋ - 632,59 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,01 تەڭگە، ساتۋ - 79,88 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 15-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى.