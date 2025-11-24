قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 519,98 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,66 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,75 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,85 - 603,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 520 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599 تەڭگە، ساتۋ - 604,07 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,62 تەڭگە، ساتۋ - 78,77 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.