    18:30, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءوستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 519,98 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,66 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,75 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,85 - 603,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 520 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599 تەڭگە، ساتۋ - 604,07 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,62 تەڭگە، ساتۋ - 78,77 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
