قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءسال وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,00 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 510,18 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 512,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,38-605,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 510,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,49 تەڭگە، ساتۋ - 611,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,85 تەڭگە، ساتۋ - 76,96 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 23-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 510,18 تەڭگە بولدى.