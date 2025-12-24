ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:12, 24 - جەلتوقسان 2025

    قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءسال وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,00 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 510,18 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 512,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,38-605,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 510,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,49 تەڭگە، ساتۋ - 611,49 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,85 تەڭگە، ساتۋ - 76,96 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 23-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 510,18 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
