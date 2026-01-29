قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,90 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,56 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,79-605,38 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 502,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,00 تەڭگە، ساتۋ - 607,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,20 تەڭگە، ساتۋ - 78,41 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 28-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 503,90 تەڭگە بولدى.