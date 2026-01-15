قازاقستان قور بيرجاسىندا اكسيالار ساۋداسى 15 پايىزعا ءوستى
الماتى. قازاقپارات - KASE وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بيرجا نارىعى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىن جاريالادى.
KASE مالىمەتىنشە، 2025-جىلى قازاقستان قور بيرجاسىنداعى اكسيالار ساۋداسىنىڭ كولەمى 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 14,7 پايىزعا ارتىپ، 342,1 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. ال اكسيا نارىعىنىڭ كاپيتالداندىرىلۋى بىلتىر 18,7 پايىزعا ءوسىپ، 39 تريلليون تەڭگە بولدى.
- 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا KASE يندەكسى 26,1 پايىز ارتىپ، 7031,32 تارماق بولدى. 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنداعى جاعداي بويىنشا KASE- ءنىڭ ساۋدا-ساتتىق تىزىمىندە 280 ەميتەنتتىڭ 939 اتاۋداعى مەملەكەتتىك ەمەس باعالى قاعازدارى بولدى، - دەپ حابارلادى قور بيرجاسىنان.
سونىمەن قاتار باستاپقى نارىقتاعى ينۆەستورلاردىڭ بەلسەندىلىگى كەلەسىدەي بولعان:
- ينستيتۋتسيونالدىق ينۆەستورلار - 72,6 پايىز؛
- جەكە تۇلعالار - 14,3 پايىز؛
- بروكەرلىك- ديلەرلىك ۇيىمدار - 12,9 پايىز؛
- وزگە زاڭدى تۇلعالار - 0,1 پايىز؛
- رەزيدەنت ەمەس قاتىسۋشىلار - 1,4 پايىز.
قايتالاما نارىقتاعى ساۋدا-ساتتىق كولەمى 22,9 پايىزعا نەمەسە 56,9 ميلليارد تەڭگەگە ارتىپ، 305,6 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان قور بيرجاسىنىڭ (KASE) باسقارما ءتوراعاسى ءادىل مۇحامەدجانوۆ ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە اسەر ەتكەن نەگىزگى سەبەپتەردى اتادى.