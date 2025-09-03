قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ۋەلسپەن بولاتىن ويىنعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي الييەۆ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى ۋەلس قۇراماسىنا قارسى ويىنعا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كوماندانىڭ دايىندىعى تۋرالى ايتتى.
- بىرىنشىدەن، ويىنعا دايىندالعانى ءۇشىن بارلىعىنا العىس ايتقىم كەلەدى. ءبىز فۋتبولشىلارىمىز وينايتىن قالالاردى ارالاپ، ولاردىڭ فيزيكالىق جانە تاكتيكالىق جاعدايلارىن باعامدادىق. ويىنشىلار وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا كوتەرىڭكى كوڭىل-كۇيمەن، زور ىقىلاسپەن كەلدى، - دەدى باس باپكەر.
سونىمەن قاتار، الييەۆ قۇراماداعى ويىنشىلاردىڭ جاراقاتى بار ەكەنىن جاسىرمادى.
- وكىنىشكە قاراي، ەركىن تاپالوۆ شەمىرشەگىنەن جاراقات الىپ، ويىنعا قاتىسا المايدى. يسلام چەسنوكوۆتىڭ بەلگىلى ءبىر پروبلەمالارى بار، ول تۋرالى شەشىم ۋەلس جانە بەلگيامەن بولاتىن ماتچتاردىڭ ستراتەگياسىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلدانادى. كلۋب باسشىلىعى مەن جاتتىقتىرۋشىلارعا العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، دايىندىققا بارلىعى ۇلەس قوستى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭى اياسىندا 4-
قىركۇيەكتە استانادا ۋەلس قۇراماسىمەن كەزدەسەدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي الييەۆ الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى الداعى ەكى ويىنعا شاقىرىلعان فۋتبولشىلاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالادى.