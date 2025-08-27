19:30, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
قازاقستان قۇراماسى - ستەند اتۋدان ازيا چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن شىمكەنت قالاسىندا ءوتىپ جاتقان نىسانا كوزدەۋ مەن ستەند اتۋدان XVI ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستان قورجىنىنا تاعى ءبىر مەدال ءتۇستى.
سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى مالىمەتىنشە، تراپ جاتتىعۋىندا ارالاس كوماندالىق سايىستا قازاقستان-1 كومانداسى ساپىندا الىشەر ايسالبايەۆ پەن ايجان دوسماعامبەتوۆا ءۇندىستان-2 قۇراماسىنان باسىم ءتۇستى. ەسەپ: 38-34.
تاعى ءبىر قولا جۇلدەگە قىتايدىڭ تايپەيى قول جەتكىزدى. التىندى قىتاي-2 مەن كۋۆەيت-1 كومانداسى ساراپقا سالىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇل الىشەر ءۇشىن سارى قۇرلىق باسەكەسىنىڭ العاشقى، ال ايجان ءۇشىن ەكىنشى مەدالى.
شىمكەنت قالاسىندا ءوتىپ جاتقان نىسانا كوزدەۋ مەن ستەند اتۋدان XVI ازيا چەمپيوناتىندا تاعى ءبىر وتانداسىمىز اقتىق سىندا باق سىناعان ەدى.