قازاقستان قۇراماسى ميلان-2026 وليمپياداسىنا تاعى 4 جولداما يەلەندى
استانا. KAZINFORM - بياتلوننان 2025-2026-جىلعى ماۋسىمداعى الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان كومانداسى 4 كۆوتاعا قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- سايكەسىنشە، ميلان-كورتينا ويىندارىندا ەلىمىزدەن 2 ەر، 2 ايەل سىنعا تۇسەدى. وسى تۇستا اتالعان جولداما جەكەلەي سپورتشىعا ەمەس، ۇلتتىق فەدەراتسياعا بەرىلگەنىن ايتا كەتكەن ءجون. يتالياعا ناقتى كىمدەردىڭ باراتىنىن جاقىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر كەڭەسى جاريالايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
قازىر قازاقستان ەنشىسىندە كەلەسى سپورت تۇرلەرىنەن ليتسەنزيا بار:
كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى (12 ليتسەنزيا) - ەۆگەني كوشكين، كريستينا سيلايەۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا، نادەجدا موروزوۆا، ارينا يلياشەنكو.
شورت-ترەك (9 ليتسەنزيا) - ابزال اجعاليەۆ، دەنيس نيكيشا، ولگا تيحونوۆا، يانا حان.
مانەرلەپ سىرعاناۋ (2 ليتسەنزيا) - ميحايل شايدوروۆ، سوفيا سامودەلكينا.
وليمپيادا ليتسەنزياسىنا قاتىستى قورىتىندى اقپارات قاڭتاردىڭ اياعىندا بەلگىلى بولادى. XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان الەمنىڭ 93 ەلىنەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
وسىدان بۇرىن قازاقستاندىق تەلەارنالار XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەتىنىن جازعانبىز.