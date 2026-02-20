قازاقستان قاي ەلدەرگە تۇز يمپورتتايدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا قازاقستاندا 415,7 مىڭ توننا اس تۇزى ءوندىرىلدى، بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 11,3 پايىزعا كوپ.
يمپورتتالعان تۇز كولەمى دە وسكەن، 2025-جىلى ەلىمىزگە 36,2 مىڭ توننا تۇز اكەلىندى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا %13,1 ارتىق.
ەكسپورتقا كەلەتىن بولساق، ەسەپتى كەزەڭدە قازاقستان 251 مىڭ توننا تۇز ەكسپورتتاعان، بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %9,7 از.
قازاقستاندىق تۇزدى يمپورتتايتىن نەگىزگى ەلدەرگە رەسەي، قىرعىزستان، وزبەكستان، ازەربايجان، سونداي-اق قىتاي، گرۋزيا، لاتۆيا جانە گەرمانيا كىرەدى.
2025-جىلدىڭ 12 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى نارىقتا 200,8 مىڭ توننا اس تۇزى ساتىلدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇزدىڭ ورتاشا باعاسى 1 كەلىسىنە 90 تەڭگە. ەڭ تومەنگى ورتاشا باعا قىزىلوردادا تىركەلدى - 65 تەڭگە/ك گ، ال ەڭ جوعارى باعا الماتى قالاسىندا، مۇندا 1 ك گ ءونىمنىڭ ورتاشا باعاسى 112 تەڭگە (2026-جىلعى قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا).
