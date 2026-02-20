ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستان قاي ەلدەرگە تۇز يمپورتتايدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا قازاقستاندا 415,7 مىڭ توننا اس تۇزى ءوندىرىلدى، بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 11,3 پايىزعا كوپ.

    پ
    Фото: pixabay.com

    يمپورتتالعان تۇز كولەمى دە وسكەن، 2025-جىلى ەلىمىزگە 36,2 مىڭ توننا تۇز اكەلىندى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا %13,1 ارتىق.

    ەكسپورتقا كەلەتىن بولساق، ەسەپتى كەزەڭدە قازاقستان 251 مىڭ توننا تۇز ەكسپورتتاعان، بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %9,7 از.

    قازاقستاندىق تۇزدى يمپورتتايتىن نەگىزگى ەلدەرگە رەسەي، قىرعىزستان، وزبەكستان، ازەربايجان، سونداي-اق قىتاي، گرۋزيا، لاتۆيا جانە گەرمانيا كىرەدى.

    2025-جىلدىڭ 12 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى نارىقتا 200,8 مىڭ توننا اس تۇزى ساتىلدى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇزدىڭ ورتاشا باعاسى 1 كەلىسىنە 90 تەڭگە. ەڭ تومەنگى ورتاشا باعا قىزىلوردادا تىركەلدى - 65 تەڭگە/ك گ، ال ەڭ جوعارى باعا الماتى قالاسىندا، مۇندا 1 ك گ ءونىمنىڭ ورتاشا باعاسى 112 تەڭگە (2026-جىلعى قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا).

    ايتا كەتەلىك ەلدە 2025-جىلى بالمۇزداق ەكسپورتى يمپورتتان اسىپ تۇسكەن ەدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار