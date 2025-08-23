قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىنىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمى ماسكەۋدە قوشەمەتكە يە بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ۇلتتىق اسكەري- پاتريوتتىق ورتالىعىنا قاراستى ورتالىق اسكەري وركەستر مەن ورتالىق ءانسامبلدىڭ مۋزىكانتتارى مەن ارتىستەرى ماسكەۋدە وتكەن XVII حالىقارالىق «سپاسسك مۇناراسى - 2025» اسكەري- مۋزىكالىق فەستيۆالىندە تابىستى ونەر كورسەتتى.
ءىس-شارا ۇلى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالدى.
رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باستى ساحناسى - قىزىل الاڭدا قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى قازاق اندەرىنەن قۇرالعان پوپۋرري اۋەنىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن اسەرلى دەفيلە ۇسىندى. بۇل كورىنىس كورەرمەندەر تاراپىنان ىستىق ىقىلاس پەن زور قوشەمەتكە بولەندى.
ورتالىق اسكەري وركەستردىڭ ورىنداۋىنداعى دالا سارىنى - قازاقتىڭ ۇلتتىق اۋەندەرى مەن كەڭەستىك كەزەڭنەن تانىمال شىعارمالار رەسەي جۇرتشىلىعىنا دا ەتەنە تانىس بولىپ شىقتى. كورەرمەندەر ەرەكشە اسەر العانىن جاسىرمادى.
بيىل كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، اتى اڭىزعا اينالعان مەرگەن ءاليا مولداعۇلوۆانىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي «جاس سارباز» بالالار شىعارماشىلىق ستۋدياسىنىڭ تاربيەلەنۋشىسى، حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتى جاسمينا تۇزەلوۆا «ءاليا» ءانىن ورىنداپ، كورەرمەندەرگە ەرەكشە كوڭىل- كۇي سىيلادى. سەيدوللا بايتەرەكوۆتىڭ بۇل تۋىندىسى وسىدان 50 جىل بۇرىن بولگاريادا وتكەن حالىقارالىق فەستيۆالدە «جىل ءانى» اتانىپ، قازاق مۋزىكاسىنىڭ شەتەلگە كەڭ تارالۋىنا جول اشقان ەدى.
قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى اسكەري وركەسترلەر قىزمەتىنىڭ باستىعى - باس اسكەري ديريجەر پودپولكوۆنيك الماس يبراگيموۆ.
فەستيۆالدىڭ تاقىرىبىنا ساي، ءبىز ماسكەۋگە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسىنا قاتىسقان قازاق كومپوزيتورى نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ شىعارمالارىنان قۇرالعان پوپۋرري - «تۋعان ەل»، «سارجايلاۋ» جانە «ءوز ەلىم» اندەرىن الا كەلدىك، - دەپ اتاپ ءوتتى.
بيىل 30 جىلدىعىن اتاپ ءوتىپ جاتقان قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى ورتالىق اسكەري وركەسترىنىڭ بۇل ونەر كورسەتۋى قىزىل الاڭداعى كورەرمەندەر تاراپىنان زور قوشەمەتكە يە بولدى. ەتنيكالىق سارىندارعا باي كومپوزيتسيالار كورەرمەندەر ءۇشىن توسىن بولماسا دا، شىنايى اسەر مەن ەرەكشە ەموتسيا سىيلادى.
ايتا كەتەيىك، XVII حالىقارالىق «سپاسسك مۇناراسى» اسكەري-مۋزىكالىق فەستيۆالىنە رەسەيمەن قاتار ازيا، افريكا جانە ەۋروپا ەلدەرىنەن كەلگەن 25 شىعارماشىلىق ۇجىم قاتىسىپ وتىر. فەستيۆالدىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى رەسەيدىڭ مەملەكەتتىك تۋى كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەلىك «باتىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعى قاتارىن جاس وفيتسەرلەر تولىقتىردى.