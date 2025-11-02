قازاقستان قالالارىندا ۇيالى تەلەفون قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - ۇيالى تەلەفون ادامنىڭ اجىراماس بايلانىس قۇرالىنا اينالدى. قازىرگى كەزدە ونىڭ قۇنى ەلىمىزدە شامالاس. الايدا بەلگىلى ءبىر ءتۇرىنىڭ باعاسى كەي وڭىردە تومەن، كەيبىرىندە جوعارى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى نارىقتى باعامداپ، سمارتفون باعاسىن سالىستىردى.
قازاقستان قالالارىندا كوپكە تانىمال ۇيالى تەلەفون قۇنىن سالىستىرۋ ءۇشىن الدىن الا قولجەتىمدىسىن، قۇنى ورتاشا جانە قىمباتىن تاڭداپ الدىق. Apple (iPhone 11 ،iPhone 15 جانە iPhone 16 Pro) جانە Android جۇيەسىندەگى (OPPO A3 ،Xiaomi Redmi Note 14 جانە Samsung Galaxy S25 5G) تەلەفون جادى 256 گ ب تاڭدالدى.
مەگاپوليستەردەن شالعاي جاتقان وڭىرلەردە باعانىڭ ءارقيلى ەكەنىن كورۋگە بولادى. ءتىپتى قىمبات مودەلىنىڭ ايىرماشىلىعى 200 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ال قولجەتىمدى سمارتفون باعاسىندا اسا ۇلكەن ايىرماشىلىق جوق، بار بولسا دا 20-30 مىڭ تەڭگەدەن ءارى اسپايدى.
Android وپەراتسيالىق جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن ۇيالى تەلەفون كوپ تارالعان جانە باعاسى تۇراقتى. ال iPhone قازاقستان قالالارىندا كەڭ تارالعانىمەن، باعا الشاقتىعى تىركەلدى.
قىزىلوردادا سمارتفون باعاسى جوعارى. مۇندا iPhone 11 باعاسى شامامەن 160 مىڭ تەڭگە. ال بۇرىن پايدالانىلعانى 120 مىڭ تەڭگە بولىپ تۇر.
ال Xiaomi Redmi Note 14 سەكىلدى ورتاشا دەڭگەيلى ۇيالى تەلەفون قۇنى وزگە وڭىرلەرگە ۇقساس. Android جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن تەلەفون قۇنى ورتاشا بولسا، iPhone 16 Pro قۇنى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتىپ، 834 مىڭ تەڭگە بولىپ تۇر. ال وزگە وڭىرلەردە باعا شامامەن - 700 مىڭ تەڭگە.
استانا قالاسىنىڭ وزىندە باعا مۇنداي جوعارى ەمەس. iPhone 16 Pro باعاسى 775 مىڭ تەڭگە، وزگە مودەل باعاسى ەلىمىزدەگى ورتاشا باعاعا شامالاس. ال Samsung قۇنى جەڭىلدىكپەن شامامەن 454 مىڭ تەڭگە، وزگە وڭىردە ونىڭ باعاسى 574 تەڭگە.
شىمكەنتتە iPhone 11 باعاسى قىمبات بولىپ شىقتى. قۇنى - 269 تەڭگە. ەلىمىزدە بۇل تەلەفوننىڭ باعاسى شامامەن 160 مىڭ تەڭگە. ال Apple باعاسى ورتاشا كورسەتكىشتەن ءسال تومەن. قۇنى - 639 تەڭگە.
قونايەۆتا بۇرىن قولدانىستا بولعان iPhone 11 باعاسى 95 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. جاڭاسىن تابۋ قازىر قيىن، تابىلسا شامامەن 160 مىڭ تەڭگەگە ساتىلادى. iPhone 16 Pro سمارتفونى مۇندا - 670-750 تەڭگە. Samsung Galaxy S25 5G ۇيالى تەلەفونىنا جەڭىلدىك جاسالىپ، 100 مىڭ تەڭگەگە ارزاندادى.
قوستانايدا iPhone 11 تەلەفونىنىڭ جاڭاسىن تابۋ قيىن. قولدانىلعانى 125 مىڭ تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر. iPhone 15 مۇندا ورتاشا باعادان 30 مىڭ تەڭگەگە قىمبات.
وسكەمەن مەن سەمەيدە iPhone 15 ەداۋىر ارزان. قۇنى - 460 تەڭگە. Android جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن تەلەفوننىڭ ورتاشا باعاسى شامامەن 110 مىڭ تەڭگە. ال Xiaomi Redmi Note 14 قۇنى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا 10-15 مىڭ تەڭگەگە قىمبات.
الماتىدا سمارتفون قۇنى وزگەمەن سالىستىرعاندا تۇراقتى. مۇندا باسەكەلەستىك جوعارى جانە لوگيستيكاسى وتە ءتيىمدى. تەك iPhone 11 تەلەفونى قىمبات. باعاسى 199 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
اقتوبەدە iPhone 11 قۇنى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا ءسال جوعارى. قازىر قۇنى - 164 تەڭگە. ال بۇرىن قولدانىستا بولعانى 110 مىڭ تەڭگە. iPhone 15 تەلەفونىن كەيبىر ادامدار 300-400 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ جاتىر. دۇكەندەگى باعاسى - 530 مىڭ تەڭگە.
قاراعاندى، تالدىقورعان مەن تۇركىستاندا iPhone 11 سمارتفونىن 150-165 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. Redmi Note 14 تەلەفونى بولسا 500-550 مىڭ تەڭگە. ال iPhone 16 Pro قۇنى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا ارزان.
پەتروپاۆل، جەزقازعان مەن كوكشەتاۋدا سمارتفون قۇنى ەلىمىزدەگى ورتاشا باعادان تومەن. بۇرىن قولدانعان iPhone 11 باعاسى 130 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. كوكشەتاۋ بۇل مودەلدى تابا المايسىز. اقمولا وبلىسىندا Xiaomi Redmi Note 14 باعاسى وزگە وبلىسقا قاراعاندا 20 مىڭ، پەتروپاۆلدا 50 مىڭ تەڭگەگە ارزان. كوكشەتاۋدا Samsung S25 5G سمارتفونى وزگە وڭىرگە قاراعان 20-30 مىڭ تەڭگەگە ارزان.
تاراز بەن اقتاۋدا iPhone 11 تەلەفونىنىڭ ەسكىسىن 90-100 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال جاڭاسىن 160-170 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ جاتىر. مۇندا iPhone باعاسى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا قولجەتىمدى. ءقازىر iPhone 16 PRO باعاسى 650 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ تۇر. Android جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن تەلەفون قۇنى ەلىمىزدەگى ورتاشا باعادان تومەن.
اتىراۋ مەن پاۆلوداردا ۇستالعان تەلەفون كوپ ساتىلادى. مۇندا باعا دۇكەنگە قاراعاندا - %30-40 تومەن. پاۆلوداردا iPhone 16 Pro باعاسى ەلىمىز بويىنشا ەڭ ارزان. بۇل تەلەفون قۇنى 589 مىڭ تەڭگە، ال OPPO A3 باعاسى 97 مىڭ تەڭگە.
قازىرگى كەزدە ورال قالاسىندا ۇيالى تەلەفون باعاسى وزگە وڭىرگە قاراعاندا تومەن. iPhone 15 تەلەفونىنىڭ قۇنى 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارزان. OPPO A3 قۇنى - 95 مىڭ تەڭگە. iPhone 11 تەلەفونىنىڭ جاڭاسىن تابۋ قيىن، تابىلسا باعاسى جوعارى. قۇنى - 193 مىڭ تەڭگە. Samsung S25 5G تەلەفونىنا جەڭىلدىك جاسالىپ، 480 مىڭ تەڭگە بولىپ تۇر. كەيدە 400 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارزاندايدى.
