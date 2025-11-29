قازاقستان قالالارىندا سوعىم باعاسى قانشا تەڭگە تۇرادى
استانا. KAZINFORM - كۇزدىك سويىپ العاندار ەندى سوعىمعا دايىندالىپ جاتىر. سوعىمعا سيىر نەمەسە جىلقى ەتىن الۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن ادامدار ونىڭ باعاسى سۇرانىس پەن مالدىڭ كۇيىنە قاراي ءارتۇرلى ەكەنىن ءبىلۋى ءتيىس. سونىمەن بىرگە اياقتاپ نەمەسە جىلىكتەپ ساتىپ الۋعا بولادى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سارالاپ كوردى.
تۇركىستاندا ەگەر اياقتاپ نەمەسە جىلىكتەپ ساتىپ السا، جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 2400 - 2800 تەڭگە، ال سيىر ەتى شامامەن 2900 - 3500 تەڭگە بولىپ تۇر.
اتىراۋ قالاسىندا سوعىمعا ارنالعان جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 2500 - 2600 تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە جىلقىنىڭ ورتاشا باعاسى - 450 - 550 مىڭ تەڭگە. ال سيىر ەتىنىڭ باعاسى - 3200 - 3300 تەڭگە. ال سوعىمعا دەپ ساتىپ الساڭىز كەلىسىن 2900 - 3500 تەڭگەگە ەسەپتەپ بەرەدى. سيىردىڭ ورتاشا باعاسى - 350 مىڭ تەڭگە.
سەمەي قالاسىندا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 2600 - 3000 تەڭگە. سوعىمعا جاباعى تاڭداسا ورتاشا باعاسى - 250 - 320 مىڭ تەڭگە، ال بيە شامامەن 500 - 600 مىڭ تەڭگە بولادى. سيىر ەتىنىڭ باعاسى كەلىسىنە 3000 - 3300 تەڭگە بولىپ تۇر. ال سالماعى 140 - 160 كەلى بولاتىن باسپاق ەتىنىڭ كەلىسى 3200 تەڭگەدەن (448 - 512 مىڭ تەڭگە) ساتىلىپ جاتىر. ال سالماعى 170 - 200 كەلى بولاتىن قاشار ەتىنىڭ كەلىسى 3000 تەڭگە (510 - 600 مىڭ تەڭگە) بولىپ تۇر. سالماعى 180 - 230 كەلى تارتاتىن سيىر ەتىنىڭ كەلىسى - 2800 تەڭگە (504-644 مىڭ تەڭگە).
شىمكەنتتە ەگەر شارۋالاردان جىلقى ەتىن ساتىپ السا، كەلىسى 2650 تەڭگەگە تۇسەدى. جاباعىنى مۇندا 270 مىڭ تەڭگەگە باعالاپ تۇر. ال ەگەر اياقتاپ، جىلىكتەن ساتىپ السا، كەلىسىنە 2700 تەڭگە سۇرايدى. سونىمەن بىرگە شارۋالار ەتتى تاپسىرىس بەرۋشىنىڭ ۇيىنە دەيىن جەتكىزۋگە ءازىر. وزگە قالالارعا دا جىبەرە الادى. ال بازاردا ەتتىڭ كەلىسى 3700 تەڭگە. ەگەر سۇيەگى ازىن ءارى قازىنى تاڭداسا كەلىسى 4800 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. شىمكەنتتە سيىر ەتىنىڭ باعاسى شامامەن 3800 - 4200 تەڭگە. بازاردا سيىردىڭ سوم ەتىنىڭ كەلىسى - 6500 تەڭگە.
ورالدا جىلقى ەتىنىڭ باعاسى كەلىسىنە - 2700 تەڭگە. جاباعىنى مۇندا شامامەن 300 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ءبىر اياعى ورتا ەسەپپەن 75 - 80 مىڭ تەڭگەگە شىعادى. سيىر ەتىنىڭ كەلىسى شامامەن - 2500 - 4500 تەڭگە. مۇندا دا سيىر سەمىز بولسا، باعا سايكەسىنشە جوعارى. باتىس قازاقستان وبلىسىندا بورداقىلاۋ الاڭىنداعى سيىردى تىرىلەي ولشەپ، كەلىسىنە 1700 - 1800 تەڭگە (شامامەن 250 - 270 مىڭ تەڭگە) ەسەپتەيدى.
الماتىدا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 2700 - 3500 تەڭگە. ال اياقتاپ، جىلىكتەپ ساتسا كەلىسى 3200 تەڭگە بولىپ تۇر. مال بازاردا بايتال، تاي باعاسى 450 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. جىلىكتەپ ساتىپ السا كەلىسى - 2900 تەڭگە. ورتا ەسەپپەن سالماعى 25 - 30 كەلىگە تارتادى. ەگەر قالاساڭىز، سالماعى 12 - 15 كەلى بولاتىن جارتى بولىگىن دە ساتىپ الۋعا بولادى. سوعامعا ارنالعان قاشار ەتىنىڭ كەلىسى - 2900 - 3400 تەڭگە. ال سيىر ەتىن 3300 تەڭگە دەپ باعالاپ وتىر. جىلىكتەپ العان ادامدار كەلىسىنە 3500 تەڭگە تولەيدى. ورتاشا سالماعى 25 - 30 كەلىگە شىعادى.
قىزىلوردادا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 2800 تەڭگە، ال سيىر ەتىنىڭ باعاسى 2900 تەڭگە بولىپ تۇر. ەگەر سوعىمعا دەپ سيىردى تۇگەل ساتىپ السا، كەلىسىنە 2500 تەڭگە ەسەپتەلەدى. سونىمەن بىرگە بۇل وڭىردە دە ۇيگە جەتكىزۋ قىزمەتى بار. ەتتى تورتكە ءبولىپ، قاپشىققا سالىپ بەرەدى.
تاراز قالاسىندا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 2800 - 3000 تەڭگە. سوعىمعا دەپ جىلىكتەپ، اياقتاپ الساڭىز دا باعا وسى. سيىر ەتىنىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن كەلىسىنە 3500 - 3800 تەڭگە. بازاردا ەتتىڭ كەلىسى ودان ءسال جوعارى. جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 3500 تەڭگە، سيىر ەتىنىڭ كەلىسى - 3700 - 4000 تەڭگە. سۋپەرماركەتتەردە باعا جوعارى. جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 4000 تەڭگە، ال سيىر ەتىنىڭ كەلىسى - 4500 - 5500 تەڭگە. مۇندا دا سوم ەتىنىڭ باعاسى جىلىكتى بولىگىنە قاراعاندا جوعارى.
استانادا جىلقى ەتىنىڭ باعاسى - 2800 - 3000 تەڭگە. ارتقى اياعىن شامامەن 290 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال سوعىمعا ارنالعان جىلقىنىڭ باعاسى 450 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ەگەر جىلىكتەپ السا، كەلىسى 3500 تەڭگە. سيىر ەتىنىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن 3000 - 3600 تەڭگە. 2-3 جاسار قاشاردى 320 مىڭ تەڭگەگە ساتادى. ال اياقتاپ ساتىپ السا، ەتىنىڭ كەلىسى 3200 تەڭگە.
قوستانايدا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 2800 - 3200 تەڭگە. تايدىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن - 550 - 700 مىڭ تەڭگە. اياقتاپ ساتىپ السا كەلىسىن 2800 تەڭگەگە بەرەدى. ءبىر اياعى شامامەن 170 - 180 مىڭ تەڭگەگە شىعادى. سيىر ەتىنىڭ كەلىسى - 3100 - 3400 تەڭگە، ەكى جاسار قاشار باعاسى 450 - 500 مىڭ تەڭگە. ال سوعىمعا ارنالعان سيىر ەتىنىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن - 620 مىڭ تەڭگە. ءبىر اياعى شامامەن 160 مىڭ تەڭگەگە شىعادى.
اقتاۋدا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 2800 - 3400 تەڭگە، سيىر ەتىن 3800 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى.
كوكشەتاۋدا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 2900 تەڭگە. بيەنى مۇندا 500 - 600 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ەگەر ءبىر اياعىن السا، 125 - 150 مىڭ تەڭگەگە شىعادى. سيىر ەتىنىڭ باعاسى 3000 تەڭگەدەن باستالادى. ەگەر اياقتاپ، جىلىكتەپ السا كەلىسىنە 2200 - 2900 تەڭگە ەسەپتەلەدى.
وسكەمەندە سوعىمعا ارنالعان جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 2900 - 4000 تەڭگە. ال جاباعىنىڭ باعاسى - 200 - 250 مىڭ تەڭگە. مۇندا سيىر ەتى - 3200 - 3800 تەڭگە.
پاۆلوداردا جىلقى ەتىن كەلىسىنە 3000 - 3200 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال بازارداعى باعاسى - 3800 - 4000 تەڭگە. سيىر ەتىن 3800 - 4500 تەڭگەگە باعالاپ تۇر. ەگەر سوعىمعا اياقتاپ، جىلىكتەپ ساتىپ السا 3200 - 3800 تەڭگەگە ەسەپتەيدى. قونايەۆ تۇرعىندارى جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 3000 تەڭگەگە، سيىر ەتىنىڭ كەلىسىن 3200 - 3500 تەڭگەگە ساتىپ الىپ ءجۇر.
اقتوبەدە سوعىمعا ارنالعان جىلقى ەتىنىڭ باعاسى 3200 تەڭگە، ال سيىر ەتىنىڭ كەلىسى 2800 - 2900 تەڭگە.
پەتروپاۆلدا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 3400 تەڭگە دەپ باعالاندى. تايدىڭ ءبىر اياعىن 150 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الادى. ال سيىر ەتىنىڭ كەلىسى 4500 تەڭگەدەن باستالىپ تۇر. جاۋىرىنى مەن قابىرعاسىن السا، كەلىسىنە 3400 تەڭگە بولادى. ال ەگەر شارۋالاردان تىكەلەي ساتىپ السا كەلىسىنە 2200 تەڭگە ەسەپتەلەدى.
قاراعاندى مەن جەزقازعاندا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى 3500 تەڭگە، ال سيىر ەتىنىڭ كەلىسى 2800 تەڭگە. سوعىمدى تىرىلەي دە ساتىپ الۋعا بولادى. ول كەزدە جاباعا 200 - 300 مىڭ تەڭگە، تاي شامامەن 350 مىڭ تەڭگە، بايتال 450 - 500 مىڭ تەڭگە، بيە 550 - 700 مىڭ تەڭگە.
تالدىقورعاندا جىلقى ەتىنىڭ كەلىسى - 3800 - 4000 تەڭگە. تىرىلەي السا، 600 مىڭ تەڭگەگە شىعادى. تايدى 530 مىڭ تەڭگەگە باعالاپ تۇر. ءبارى دە سوعىمعا ارنالعان مالدىڭ كۇيىنە، سالماعىنا بايلانىستى. سيىر ەتىنىڭ كەلىسى شامامەن 3800 تەڭگە، كەي جەرلەردە 4000 - 4500 تەڭگە. ەگەر تەك سوم ەتىن ساتىپ السا، كەلىسىنە 5000 تەڭگە ەسەپتەلەدى. سيىردى 600 مىڭ، قاشاردى 500 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الاسىز.
