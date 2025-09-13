قازاقستان قالالارىندا ساڭىراۋقۇلاق باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - اق ساڭىراۋقۇلاق پەن شامپينون باعاسىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتىپ تۇر. ءوڭىردىڭ لوگيستيكاسى، تاسىمالداۋ اراقاشىقتىعى، سۇرانىسى مەن ساۋدا ورىندارىنىڭ جاعدايى دا باعاعا ءوز سەپتىگىن تيگىزەدى. كەپتىرىلگەن جانە بالعىن اق ساڭىراۋقۇلاق باعاسى ايماقتاردا 1800 تەڭگەدەن باستالادى. ال شامپينوننىڭ وڭىرلەردەگى باعاسىن Kazinform ءتىلشى انىقتاپ ءبىلدى.
ەلىمىزدىڭ استاناسىنداعى گيپەرماركەتتەردە شامپينون باعاسى اكسيا كەزىندە 2400 تەڭگە بولىپ تۇر.
ال وسكەمەندە ساڭىراۋقۇلاق باعاسى 2500-3000 تەڭگە ارالىعىندا. سەمەي قالاسىندا دا باعا وسى شامادا. كەلىسى - 2300-2500 تەڭگە.
تاراز قالاسىندا باعا 2500-2700 تەڭگە بولسا، اقتوبە قالاسىنداعى باعا 2600-2700 تەڭگە.
پەتروپاۆلدا قازىرگى كەزدە باعا ءسال كوتەرىلىپ تۇر. ساڭىراۋقۇلاقتىڭ كەلىسى - 2450-2800 تەڭگە.
ال قوستانايداعى باعا - 2600-2800 تەڭگە ارالىعىندا.
ورال قالاسىندا وزگە وڭىرلەرگە قالاعاندا باعا تومەن. مۇندا شامپينوننىڭ كەلىسى 2350 تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر. قاراعاندا ساڭىراۋقۇلاقتىڭ كەلىسى 2160 تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن.
كوكشەتاۋ مەن قاراعاندىدا باعا ءارتۇرلى. كوكشەتاۋدا 2500-2900 تەڭگە، ال شىمكەنتتە 2500-3200 تەڭگە ارالىعىندا.
تالدىقورعان قالاسىندا دا دۇكەندەردەگى باعا ءبىر- بىرىنەن الشاق. كەي جەردە ساڭىراۋقۇلاق كەلىسى 1400 تەڭگە بولسا، تاعى ءبىر ساۋدا ورنىندا 3200 تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر. بۇل شامپينوننىڭ ساپاسى مەن قايدا وسىرىلگەنىنە (جەرگىلىكتى، تاسىمالدانعان، جابايى، جىلىجايدا وسىرىلگەن) بايلانىستى وزگەرىپ تۇر.
پاۆلوداردا باعا 3000-3345 تەڭگە ارالىعىندا. بۇل ەلىمىزدەگى ورتاشا باعادان جوعارى. جەزقازعان قالاسىنداعى باعا - 2800 تەڭگە. تۇركىستان قالاسىندا ساڭىراۋقۇلاقتىڭ كەلىسى - 2500-3000 تەڭگە ارالىعىندا.
جوعارى باعا ادەتتەگىدەي مەگاپوليستە تىركەلدى. الماتىدا شامپينون باعاسى 2800 تەڭگەدەن باستالىپ، 4000 تەڭگەگە دەيىن جەتتى.
قونايەۆ قالاسىنداعى باعا 2000-3500 تەڭگە ارالىعىندا. ال ساڭىراۋقۇلاق باعاسى اقتاۋ قالاسىندا تومەن. كەلىسى - 1600-1800 تەڭگە.
بۇعان دەيىن قازاقستان قالالارىنداعى جارتىلاي دايىن ونىمدەر باعاسى جازىلدى.