قازاقستان قالالارىندا نان باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سۇرانىسقا يە جانە قولجەتىمدى تاعىمنىڭ ءبىرى - نان. الايدا نان باعاسى وڭىرلەردە ءارتۇرلى. ءبىز بولكە مەن تاندىر ناننىڭ قاي وڭىردە قىمبات، قايسىسىندا ارزان ەكەنىن بىلدىك، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قازاقستاننىڭ كەيبىر قالاسىندا نان مەن تاندىر نان باعاسى اراسىنداعى ايىرماشىلىق ءتورت ەسەگە جەتكەن. نان باعاسى قىزىلوردا مەن اقتوبە قالاسىندا تومەن. مۇندا بولكە باعاسى كەي جەرلەردە 90-110 تەڭگە ارالىعىندا. ال پاۆلودار، وسكەمەن، سەمەي قالالارىندا باعا 220-260 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ەلىمىز بويىنشا نان باعاسى وڭتۇستىك جانە باتىس وڭىرلەرىندە تومەن. قىزىلوردادا سۇرىپىنا قاراي نان باعاسى 90-120 تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر. ال اقتاۋدا 105، اقتوبەدە 106-110، تۇركىستان مەن اتىراۋدا 110-120 تەڭگە ارالىعىندا. تاراز تۇتىنۋشىلارى ناندى 130-140 تەڭگەگە ساتىپ الا الادى.
ال ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىنداعى وڭىرلەردە باعا جوعارى.
الماتىدا نان باعاسى 165 تەڭگە بولسا، قونايەۆ پەن تالدىقورعاندا 160 تەڭگە، استانادا 170 تەڭگە شاماسىندا. كوكشەتاۋدا باعا 200 تەڭگە، قوستانايدا 206 تەڭگە، سەمەيدە 218 تەڭگە، وسكەمەندە 220 تەڭگە. ەلىمىز بويىنشا ەڭ جوعارى باعا پاۆلودار قالاسىندا. مۇندا باعا 230-260 تەڭگە ارالىعىندا. ال قاراعاندى مەن جەزقازعانداعى باعا 130 تەڭگەدەن باستالىپ، سۇرپى مەن ساپاسىنا قاراي 380 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
تاندىر نان باعاسىندا دا ايىرماشىلىق جوعارى. ماسەلەن، تۇركىستان مەن اقتاۋدا تاندىر ناندى 120 تەڭگەگە، قىزىلوردادا 150 تەڭگەگە، اقتوبەدە 180-200 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال استانادا تاندىر نان باعاسى شامامەن 200 تەڭگە، الماتىدا 230 تەڭگە، پاۆلوداردا 220 تەڭگە.
تاندىر نان باعاسى اتىراۋ قالاسىندا 250-300 تەڭگە، تالدىقورعاندا 160-320 تەڭگە بولسا، قاراعاندى مەن جەزقازعاندا 150-300 تەڭگە ارالىعىندا. پەتروپاۆل مەن قوستانايدا باعا - 324-360 تەڭگە. ورالدا باعا ايىرماشىلىعى جوعارى. 100 تەڭگەدەن باستالىپ، 400 تەڭگەگە جەتەدى. سەمەي مەن وسكەمەندە تاندىر ناندى 280 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى.
سونىمەن نان، تاندىر نان باعاسى ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا ارزان بولسا، شىعىس پەن سولتۇستىكتە باعا جوعارى. سونىڭ ىشىندە تاندىر نان باعاسى كولەمى مەن قۇرامى، ساتۋ ورنىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى.